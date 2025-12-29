scorecardresearch
 
Secret SIP Formula: सैलरी कम... फिर कैसे जुटाएं 1 करोड़? नए साल में अमीर बनने का आसान तरीका

Crorepati Formula: महज 1500 रुपये मंथली SIP से 30 साल के बाद आप करोड़पति बन सकते हैं. म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सबसे जरूरी सही फंड का चयन करना होता है. छोटे निवेशकों के लिए फंड का चुनाव करना सबसे मुश्किल काम होता है.

छोटी-छोटी राशि जोड़कर करोड़पति बनने का तरीका. (Photo: ITG)
अक्सर लोग यह कहते हैं कि उनकी आमदनी कम है और खर्चे ज्यादा, इसलिए कुछ बच नहीं पाता और यही कारण है कि निवेश भी नहीं कर पाते. लेकिन हकीकत यह है कि जो लोग निवेश को टालते रहते हैं, वे कभी भी अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल नहीं कर पाते. यहां 'जब जागो तभी सवेरा' वाली कहावत निवेश पर पूरी तरह लागू होती है.

अगर आप समय रहते निवेश शुरू कर देंगे, तो एक दिन लक्ष्य तक भी पहुंच जाएंगे. इसलिए अगर अभी तक आप वित्तीय फैसले लेने हिचकते रहे हैं, तो साल 2026 में पहला काम यही करें. 

छोटी रकम से भी हो सकती है शुरुआत
दरअसल, निवेश के लिए बड़ी रकम होना जरूरी नहीं है. आप छोटी राशि से भी म्यूचुअल फंड में SIP (Systematic Investment Plan) शुरू कर सकते हैं. जरूरी यह है कि निवेश नियमित और लंबे समय तक जारी रहे. जितनी जल्दी आप SIP शुरू करेंगे, उतना ही आपका लक्ष्य आसान होता जाएगा.

SIP से करोड़पति बनने का गणित
पिछले दो दशकों में म्यूचुअल फंड ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है. SIP कैलकुलेटर के मुताबिक 10 साल में करोड़पति बनने के लिए 36 हजार रुपये मंथली SIP करनी होगी.  

मासिक SIP: 36,000 रुपये.
अनुमानित रिटर्न: 15%
कुल निवेश: 43,20,000 रुपये.
फाइनल फंड: 1,00,31,662 रुपये.
कुल रिटर्न: 57,11,662 रुपये.

लेकिन एक मध्यम आय वालों के लिए हर महीने 36000 रुपये का निवेश करना मुश्किल कदम होगा. 

15 साल में करोड़पति बनने के लिए-

वहीं 15 साल में करोड़पति बनने के लिए आपको हर महीने कम से कम 15 हजार रुपये निवेश करना होगा. जिसपर 15 फीसदी रिटर्न मिलना चाहिए. अगर रिटर्न 12 फीसदी के हिसाब से जोड़ें तो हर महीने 20 हजार रुपये निवेश करना होगा. आपको 15 साल के बाद 64.91 लाख रुपये का वेल्‍थ गेन होगा. जबकि इस पूरी अवधि में निवेश सिर्फ 36 लाख रुपये का रहेगा. 

अगर आप हर महीने 20 साल तक 6600 रुपये म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं, 15 फीसदी रिटर्न के हिसाब से करीब 1 करोड़ रुपये मिलेंगे. इन 20 वर्षों में आपको कुल 15,84,000 रुपये निवेश करना होगा, जबकि उसपर रिटर्न 84,21,303 रुपये मिलेगा. वहीं अगर रिटर्न 12 फीसदी मिलता है तो फिर हर महीने कम से कम 9,000 रुपये निवेश करना होगा. 

6600 रुपये (20 साल)
रिटर्न- 15% सालाना 
फंड- 1,00,05,303 रुपये
निवेश- 15,84,000 रुपये
रिटर्न- 84,21,303 रुपये

महज 1500 रुपये मंथली SIP से 30 साल के बाद आप करोड़पति बन सकते हैं. 30 के साथ बाद आपका निवेशित फंड 1,05,14,731 रुपये हो जाएगा. जिसपर 15 फीसदी का रिटर्न मिलना चाहिए. वहीं अगर एक 20 साल का युवा लगातार 40 साल तक महज 900 रुपये निवेश करता है तो उसे औसतन 12.5 फीसदी रिटर्न के हिसाब से कुल 1,01,55,160 रुपये (जो एक करोड़ से ज्यादा) मिलेगा. 

निवेश से पहले क्या करें?
म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सबसे जरूरी सही फंड का चयन करना होता है. छोटे निवेशकों के लिए फंड का चुनाव करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि सही फंड का चयन करने के लिए काफी शोध की जरूरत होती है. इसलिए म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर लें, निवेश से पहले वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करें. क्योंकि म्यूचुअल फंड में निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन होता है. 

(नोट: म्यूचुअल फंड में निवेश से पहले किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें. )

