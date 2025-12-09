मल्‍टी कमोडिटी मार्केट (MCX) पर आज सोने-चांदी के भाव में बड़ी गिरावट देखी जा रह है. सोना 800 रुपये से ज्‍यादा गिरकर कारोबार कर रहा है, जबकि चांदी में 1400 रुपये से ज्‍यादा की गिरावट आई है. यह गिरावट ग्‍लोबल स्‍तर पर शेयर बाजार में दबाव के बीच आया है.

एमसीएक्‍स पर सोना आज 800 रुपये टूटकर 129101 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी 1400 रुपये गिरकर 180100 रुपये प्रति किलो पर था. यह आज का निचला स्‍तर है.

बुलियन मार्केट में सोने-चांदी का भाव

इंडियन बुलियन मार्केट (IBJA) के मुताबिक, आज 24 कैरेट सोने का भाव 800 रुपये कम होकर 127409 रुपये पर था. 23 कैरेट सोने का भाव 800 रुपये कम होकर 126899 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. इसी तरह, 22 कैरेट सोने का भाव 116707 रुपये प्रति 10 ग्राम है. वहीं 18 कैरेट सोने का भाव 95557 रुपये प्रति 10 ग्राम है. चांदी की कीमत में आज 2000 रुपये की गिरावट आई है और इसकी कीमत 177054 रुपये प्रति किलो है.



र‍िकॉर्ड हाई से कितना सस्‍ता हुआ सोना-चांदी

MCX के हिसाब से देखें तो गोल्‍ड और सिल्‍वर ने कुछ दिन पहले ही रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था. गोल्‍ड का रिकॉर्ड हाई लेवल 134024 रुपये प्रति 10 ग्राम है और अभी सोने का भाव 129100 रुपये प्रति 10 ग्राम है. ऐसे में देखा जाए तो सोने की कीमत 4900 रुपये प्रति 10 ग्राम कम है.

इसी तरह, चांदी की बात करें तो कुछ दिन पहले चांदी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 185234 रुपये प्रति किलो पर थी, जो अब अभी घटकर 180100 रुपये प्रति किलो पर आ चुकी है. इस हिसाब से देखा जाए तो चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से 5,200 रुपये सस्‍ती हो चुकी है.

क्‍यों गिर रहा सोने-चांदी का भाव?

अमेरिकी फेड रिजर्व की ओर से रेट कटौती को लेकर असंमजस की स्थिति बनी हुई है. वहीं शादी के सीजन के दौरान भी उम्‍मीद के अनुसार खरीदारी नहीं देखी जा रही है. इसके अलावा , अभी अमेरिका और भारत में टैरिफ पर कोई बात नहीं बन पा रही है.

(नोट- सोने-चांदी में खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

