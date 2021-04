झारखंडः पहली बार कल गोड्डा से दिल्ली के लिए चलेगी हमसफर एक्सप्रेस, जानें- टाइम टेबल

झारखंड के गोड्डा शहर को भारतीय रेल की तरफ से सौगात में पहली ट्रेन हमसफर एक्सप्रेस मिली है. गोड्डा को वर्षों से रेल नक्शे पर लाने की कोशिश की जा रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है. 8 अप्रैल को गोड्डा रेलवे स्टेशन से नई दिल्ली के लिए हमसफर एक्सप्रेस रवाना होगी. रेल मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे.

इस ट्रेन के लिए टिकट की बुकिंग 7 अप्रैल को सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है. रेलवे की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. यात्री गोड्डा-दिल्ली हमसफर के लिए टिकट रेलवे आरक्षण केंद्र और ई-टिकट दोनों तरीके से बनवा सकते हैं.

गोड्डा वासियों के लिए ऐतिहासिक दिन

गोड्डा और उससे आसपास के लोगों के लिए यह एक सपना था, जो सच होने जा रहा है. गोड्डा-दिल्ली हमसफर चलने से गोड्डा के अलावा बांका और भागलपुर के लोगों को भी बड़ी सहूलियत होगी. इस मौके पर गोड्डा रेलवे स्टेशन और शहर को भव्य तरीके से सजाया गया है.

गोड्डा से ट्रेन सेवा शुरू करने के पीछे गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे का बड़ा योगदान है. सांसद निशिकांत दुबे का कहना है कि गोड्डा को रेल पटरियों से जोड़ने के लिए वे वर्ष 2012 से प्रयासरत हैं.

दोपहर 3 बजे गोड्डा से होगी रवाना

रेल मंत्री पीयूष गोयल कल गुरुवार (8 अप्रैल) को दोपहर 3 बजे हमसफर एक्सप्रेस (02307) को हरी झंडी दिखाकर गोड्डा से नई दिल्ली के लिए रवाना करेंगे. यह ट्रेन अगले दिन यानी 9 अप्रैल को दोपहर 3:20 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी. यह ट्रेन गोड्डा से नई दिल्ली के बीच की दूरी को 24 घंटे 20 मिनट में पूरा करेगी.

Humsafar Express Special train between Godda and New Delhi pic.twitter.com/YOGE9bHaxZ