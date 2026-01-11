scorecardresearch
 
Iran Protests Live: तेहरान में खून-खराबा बढ़ा... बवाल के बीच ट्रंप बोले- ईरान को आज़ाद कराने को तैयार अमेरिका

aajtak.in | नई दिल्ली | 11 जनवरी 2026, 9:34 AM IST

Anti-Khamenei Protests live updates: ईरान में पिछले साल से शुरू हुए आर्थिक संकट के विरोध प्रदर्शन अब व्यापक राजनीतिक आंदोलन बन चुके हैं, जो सीधे इस्लामिक शासन की वैधता को चुनौती दे रहे हैं. मानवाधिकार संगठनों ने लगभग 65 मौतों की पुष्टि की, जबकि मृतकों की संख्या इससे अधिक हो सकती है. विरोध 100 से अधिक शहरों में फैला गया है है, जिसके कारण सरकार ने इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं.

इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच ईरान में हिंसक कार्रवाई चल रही (Photo: AP) इंटरनेट ब्लैकआउट के बीच ईरान में हिंसक कार्रवाई चल रही (Photo: AP)

ईरान में दिसंबर 2025 के अंत से शुरू हुए आर्थिक संकट के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन अब एक व्यापक राजनीतिक आंदोलन का रूप ले चुका है. शुरूआती विरोध महंगाई, बेरोजगारी और ईरान मुद्रा के गिरते वैल्यू को लेकर था, लेकिन अब यह सीधे इस्लामिक शासन की वैधता को चुनौती दे रहा है.

विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने लगभग 78 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें 50 प्रदर्शनकारी और 15 सुरक्षाकर्मी शामिल हैं. हालांकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया के अनुसार, इस संख्या से कहीं अधिक मौतें हुई हो सकती हैं. केवल तेहरान के कुछ अस्पतालों में ही एक रात में सैकड़ों घायल और मृतकों के मामले दर्ज हुए हैं.

स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए ईरान सरकार ने 7 जनवरी से देशभर में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं बंद कर दी हैं. बावजूद इसके, विरोध तेहरान, तबरेज़, मशहद और कुर्दिश इलाकों समेत 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुका है.

ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों पर विदेशी ताकतों के साथ पकड़ होने का आरोप लगाया है. वहीं अटॉर्नी जनरल ने चेतावनी दी है कि विरोध में शामिल लोगों को “भगवान का दुश्मन” मानते हुए मौत की सजा दी जा सकती है. 

अमेरिका की प्रतिक्रिया ने स्थिति को और जटिल बना दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने ईरानी जनता की मदद का आश्वासन दिया है, जबकि विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया है. ईरानी मीडिया ने विदेशी साजिश का आरोप लगाते हुए सैकड़ों गिरफ्तारियों की बात कही है.

ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी हर ब्रेकिंग अपडेट सबसे पहले और सबसे सटीक रूप में आपको आजतक के इस लाइव ब्लॉग में मिलेगी. ईरान के भीतर हालात कैसे बदल रहे हैं, प्रदर्शनकारियों पर क्या कार्रवाई हो रही है और दुनिया भर से इस पर कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं - हर अहम घटनाक्रम पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है.

पल-पल की ताज़ा जानकारी, ग्राउंड अपडेट और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं के लिए इस पेज से जुड़े रहें. 

Tehran Protest News LIVE: इजरायल के लिए जासूसी के आरोप में शख्स हुआ गिरफ्तार

ईरान की क्रांतिकारी गार्ड्स की खुफिया शाखा ने एक विदेशी नागरिक को इजरायल के लिए जासूसी के शक में गिरफ्तार करने की सूचना दी है. यह खबर आधा-आधिकारिक तस्नीम न्यूज एजेंसी ने शनिवार को प्रकाशित की है. तस्नीम के अनुसार, गिरफ्तार व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगे हैं कि वह ईरान के सुरक्षा और रणनीतिक हितों के खिलाफ जासूसी कर रहा था.

इनपुट: रॉयटर्स

Iran News LIVE: क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए

ईरानी शाह के सबसे बड़े बेटे और क्राउन प्रिंस रजा पहलवी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसे सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लाखों लोगों का सामना करने के लिए भाड़े के सैनिकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा बलों में भी बड़ी संख्या में ऐसा है जो या तो अपने कार्य स्थल छोड़ चुके हैं या सुरक्षा आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं.

 

Trump on Iran: ट्रंप ने दिए ईरान में बदलाव के संकेत

डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ईरान को आज़ाद कराने को अमेरिका तैयार है. सत्ता परिवर्तन में अमेरिका ईरान की मदद करेगा. 
 

Iran News LIVE: ईरान का दावा - देश के ज्यादातर हिस्सों में शांति

ईरानी स्टेट टीवी का दावा है कि देश के ज्यादातर हिस्सों में शांति है, हालांकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया द्वारा सत्यापित वीडियो इन दावों का खंडन करते दिख रहे हैं.
 

Iran News LIVE: जानकारियां जुटाना हुई मुश्किल

सरकार ने देश में इंटरनेट और अंतरराष्ट्रीय फोन सेवाएं लगभग पूरी तरह बंद कर दी हैं, जिससे बाहर से हालात की जानकारी जुटाना मुश्किल हो गया है.
 

Iran Protest LIVE: ईरान में अब तक 78 की मौत

मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक अब तक कम से कम 78 लोगों की मौत हो चुकी है और 2,300 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है.
 

