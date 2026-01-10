Aaj ka Rashifal 11 जनवरी 2026: कर्क राशि वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि

और पढ़ें

मेष राशि के जातक आज करियर और व्यापार में सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे. साझेदारी बढ़ाने की कोशिश सफल हो सकती है. भूमि-भवन से जुड़े मामलों में गति आएगी. नेतृत्व क्षमता मजबूत होगी, लेकिन जोखिम भरे कामों से दूरी रखना जरूरी है. खानपान सात्विक रखें और लापरवाही से बचें.

शुभ अंक: 1, 2, 9

शुभ रंग: ब्राइट रेड

उपाय: सूर्य को अर्घ्य दें और अनुशासन बनाए रखें.

वृष राशि

आज मेहनत और लगन से किए गए कार्यों का अच्छा परिणाम मिलेगा. कार्यक्षेत्र में फोकस बना रहेगा और सहयोगियों का साथ मिलेगा. निजी विषयों में रुचि बढ़ेगी. तर्क-वितर्क से बचें और स्वास्थ्य पर ध्यान दें. अतिउत्साह नुकसानदायक हो सकता है.

शुभ अंक: 2, 4, 6

शुभ रंग: श्वेत

उपाय: सूर्य मंत्र का जप करें और सेवा भावना रखें.

मिथुन राशि

Advertisement

मिथुन राशि वालों की रचनात्मकता और सूझबूझ बढ़ेगी. करियर और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. सहयोग से काम आगे बढ़ेगा और शुभ समाचार मिल सकता है. महत्वपूर्ण मामलों में तेजी दिखेगी.

शुभ अंक: 1, 2, 4, 5

शुभ रंग: अंजीर समान

उपाय: सहकार बढ़ाएं और नियमों का पालन करें.

कर्क राशि

घरेलू मामलों में धैर्य और संतुलन जरूरी रहेगा. संवाद प्रभावी रहेगा, लेकिन जिद और अहंकार से बचना होगा. आर्थिक पक्ष मजबूत हो सकता है. भावुक होकर कोई बड़ा निर्णय न लें.

शुभ अंक: 1, 2, 4

शुभ रंग: हल्का गुलाबी

उपाय: उतावलेपन से बचें और सूर्य को अर्घ्य दें.

सिंह राशि

आज सिंह राशि के जातक अपने काम को विस्तार देने की सोच सकते हैं. आत्मविश्वास बढ़ेगा और सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी रहेगी. यात्रा के योग बन सकते हैं.

शुभ अंक: 1, 2, 4, 7

शुभ रंग: गहरा गुलाबी

उपाय: आलस्य छोड़ें और सक्रिय रहें.

कन्या राशि

घर-परिवार में खुशी का माहौल रहेगा. मान-सम्मान बढ़ेगा और जीवन स्तर बेहतर होगा. वाणी और व्यवहार प्रभावशाली रहेंगे. धार्मिक और पुण्य कार्यों से जुड़ाव बढ़ सकता है.

शुभ अंक: 1, 2, 4, 5

शुभ रंग: पिस्ता

उपाय: मृदुभाषी रहें और संग्रह बढ़ाएं.

तुला राशि

रचनात्मक प्रयासों से लाभ मिलेगा. व्यापारिक सौदे आगे बढ़ेंगे और आत्मविश्वास मजबूत होगा. परिवार का सहयोग मिलेगा. स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है.

Advertisement

शुभ अंक: 2, 4, 6

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: विनम्र रहें और सृजनशीलता बढ़ाएं.

वृश्चिक राशि

विदेशी और निवेश से जुड़े मामलों में सक्रियता बढ़ेगी. खर्च नियंत्रण चुनौती बन सकता है. अनुबंधों में जल्दबाजी से बचें और बजट बनाकर चलें.

शुभ अंक: 1, 9

शुभ रंग: लाल

उपाय: मितभाषी रहें और नियमों का पालन करें.

धनु राशि

आर्थिक मामलों में सकारात्मक संकेत मिलेंगे. वरिष्ठों का भरोसा मिलेगा और करियर में बढ़त के योग हैं. योजनाएं अपेक्षा के अनुरूप आगे बढ़ेंगी.

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: सिंदूरी लाल

उपाय: तेजी रखें और लाभ के अवसर अपनाएं.

मकर राशि

शासन-प्रशासन से जुड़े कार्यों में रुचि बढ़ेगी. पारिवारिक और पेशेवर दोनों मोर्चों पर सहयोग मिलेगा. बड़ी सोच के साथ आगे बढ़ने का दिन है.

शुभ अंक: 2, 8

शुभ रंग: धूसर

उपाय: व्यवस्था पर भरोसा रखें.

कुंभ राशि

भाग्य का साथ मिलेगा और कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धर्म और आस्था की ओर झुकाव बढ़ेगा.

शुभ अंक: 2, 4, 5, 8

शुभ रंग: जामुनी

उपाय: पुण्य कार्य करें और अनुशासन रखें.

मीन राशि

परिवार का सहयोग काम को आसान बनाएगा. अनुशासन और धैर्य से आगे बढ़ें. स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहें और किसी भी तरह की ढिलाई से बचें.

Advertisement

शुभ अंक: 1, 2, 3

शुभ रंग: स्वर्णिम

उपाय: सहज रहें और धैर्य बनाए रखें.

---- समाप्त ----