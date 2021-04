Indian Railways: मुंबई से यूपी-बिहार के लिए चलेंगी कई स्पेशल ट्रेनें, 7 अप्रैल से बुकिंग शुरू

Indian Railways: भारतीय रेलवे लगातार एक के बाद एक स्पेशल ट्रेनें चला रहा है. अब सेंट्रल रेलवे (Central Railways) ने मुंबई से गोरखपुर, पटना, दरभंगा और पुणे से दानापुर के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेने चलाने की घोषणा की है. गौरतलब है कि एक बार फिर देश में कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है. अप्रैल आते ही फिर से पिछले साल जैसे हालात हो रहे हैं. ऐसे में अतिरिक्त रेल सेवाओं से लोगों को फायदा होगा.

1. मुंबई-गोरखपुर स्पेशल

ट्रेन संख्या 01053 विशेष लोकमान्य तिलक टर्मिनस से 13 अप्रैल और 20 अप्रैल को प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 02.00 बजे गोरखपुर आएगी. 01054 स्पेशल गोरखपुर से 16.05 बजे 15 अप्रैल और 22 अप्रैल, 2021 पर रवाना होगी और अगले दिन 23.45 बजे लोकमान्य तिलक टर्मिनस पहुंचेगी.

2. पुणे-दानापुर स्पेशल

ट्रेन संख्या 01401 सुपरफास्ट स्पेशल पुणे से 16.15 बजे 9,11,16 और 18 अप्रैल को रवाना होगी और अगले दिन 23.45 बजे दानापुर पहुंचेगी. 01402 विशेष दानापुर से सुबह 04.00 बजे 11,13,18 और 20 अप्रैल को रवाना होगी और अगले दिन 12.05 बजे पुणे पहुंचेगी.

3. मुंबई-पटना स्पेशल

ट्रेन संख्या 01091 सुपरफास्ट स्पेशल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से 11.05 बजे 12, 15 और 19 अप्रैल पर रवाना होगी और अगले दिन 14.30 बजे पटना पहुंचेगी. वहीं, 01092 विशेष ट्रेन पटना 13, 16 और 20 अप्रैल को 16.20 बजे पटना से रवाना होगी और अगले दिन 23.30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पहुंचेगी.

