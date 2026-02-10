scorecardresearch
 
Rajpal Yadav Inside Story: क्यों गए जेल? 2010 की ये एक गलती... और कंगाली की नौबत तक आ गए राजपाल यादव!

Rajpal Yadav Debt Crisis: पहली बार अप्रैल- 2018 में कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी को चेक बाउंस के तहत दोषी करार दिया था, और 6 महीने की सजा सुनाई थी. उस समय भी राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई थी.

राजपाल यादव कैसे तिहाड़ तक पहुंचे? (Photo: Instagram))
बॉलीवुड के फेमस कॉमेड‍ियन राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं. उनके चाहने वालों में मायूसी है. एक छोटे से शहर से निकलकर बॉलीवुड में 'कॉमेडी किंग' कहलाने वाले राजपाल यादव आखिर कैसे इतनी बड़ी मुसीबत में घिर गए? हर कोई यही जानना चाहता है कि उनके ऊपर कितना बड़ा कर्ज है और क्या वे इसे चुकाने की स्थिति में नहीं हैं?

राजपाल की हर फिल्म में उनकी एक्ट‍िंग काबिल-ए-तारीफ है. 'हेराफेरी' में उनके न‍िभाए क‍िरदार को खास तौर पर याद क‍िया जाता है, ज‍िसमें वे 21 दिन में पैसे डबल करने के लिए 30 लाख रुपये अक्षय कुमार को देते हैं और फिर उन्हें 21वें दिन धोखा मिला था. फिल्म में उन्होंने बड़े-बड़े सपने पाल रखे थे, जब 30 लाख रुपये सीधे 60 लाख बन जाएंगे तो सारे कर्ज भी टूट जाएंगे. बहन की शादी भी धूमधाम से करेंगे. लेकिन हकीकत में वे अपने 30 लाख रुपये भी गंवा देते हैं, यानी रील लाइफ में धोखा मिला. 

2010 में फिल्म बनाने का लिया फैसला... 

अब निजी जिंदगी में उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया, जिसने उन्हें जेल तक पहुंच दिया है. सबकुछ ठीक चल रहा था, बड़ी-बड़ी फिल्मों में वे बड़े-बड़े कलाकारों के साथ काम करते थे, पैसे भी अच्छे मिल रहे थे. लेकिन 2010 में उन्होंने अचानक फिल्म बनाने का फैसला किया. फिल्म का नाम था 'अता-पता लापता'. इस फिल्म के प्रोड्यूसर और एक्टर खुद राजपाल यादव ही थे. इसके लिए उन्होंने 5 करोड़ रुपये कर्ज लिया था. इसी कर्ज ने 'कॉमेडी किंग' को तिहाड़ जेल में सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया. 

एक लाइन में कहें तो यही कर्ज चुकाने में राजपाल यादव नाकामयाब रहे. दरअसल, जिस फिल्म को बनाने के लिए राजपाल यादव ने लोन लिए थे, वो फिल्म साल 2012 में रिलीज होते ही बुरी तरह से फ्लॉप हो गई. यहीं से मुश्क‍िलों की भी शुरुआत हो गई. क्योंकि राजपाल यादव ने यह लोन दिल्ली-बेस्ड प्राइवेट कंपनी M/s Murli Projects Pvt Ltd से लिया था. ये लोन एक एग्रीमेंट और पोस्ट-डेटेड चेक के ज़रिए लिया गया था. जो कि लोन लेने का बड़ा सबूत था. लेकिन राजपाल यादव का कहना है कि उनके साथ हेराफरी हुई.

चेक बाउंस होते ही मामला बिगड़ा 

फिल्म फ्लॉप होने और लोन न चुकाने के दौरान कई चेक बाउंस हो गए. इस लोन के लिए राजपाल यादव की कंपनी (उनके और पत्नी के नाम) ने चेक जारी किए थे, लेकिन ये चेक बाउंस होने लगे. इसके बाद साल 2018 में मामला कोर्ट तक पहुंच गया. अप्रैल-2018 में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने राजपाल यादव और उनकी पत्नी राधा यादव को Section 138 (चेक बाउंस) के तहत दोषी करार दिया और 6 महीने की सजा सुनाई थी. जिसके बाद राजपाल यादव को जेल जाना पड़ा था, हालांकि बाद में जमानत मिल गई. 

पत्नी को जेल इसलिए नहीं भेजा गया था कि उन्होंने चेक पर सिर्फ साइन किया था, और ये मानते हुए कि उन्होंने अपने पति की बात पर साइन किया था. इस बीच जमानत पर राजपाल यादव जेल से बाहर आ गए, लेकिन मामला कोर्ट में चलता रहा. राजपाल यादव ने 5 करोड़ रुपये लोन लिया था. लेकिन ब्याज, पेनाल्टी और समय पर भुगतान न करने से कुल देनदारी करीब 9 करोड़ रुपये तक पहुंच गई. 

2024 में कोर्ट ने दिया था समझौते का वक्त

इस बीच जून 2024 दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाई रूप से सजा पर रोक लगा दी, ताकि राजपाल यादव और दूसरे पक्ष के बीच सैटलमेंट की कोशिश हो सके. इसी कड़ी में अक्टूबर 2025 में राजपाल यादव ने कुछ डिमांड ड्राफ्ट जमा कराए, लेकिन बकाया 9 करोड़ रुपये जस का तस रहा. क्योंकि राजपाल यादव कर्ज चुकाने में असफल रहे. उसके बाद 2 फरवरी 2026 को दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राजपाल यादव कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, और अब अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा, उन्हें सरेंडर करना होगा. जिसके बाद 5 फरवरी 2026 राजपाल यादव तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया. 

बता दें, राजपाल यादव कुल 9 करोड़ चुकाने में असफल रहे, और चेक बाउंस ने मामले को क्रिमिनल केस बना दिया. इस मामले में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित राजपाल यादव के घर को बैंक ने 8 अगस्त 2024 को सील कर दिया था. यह कदम Central Bank of India ने तब उठाया, जब वह लोन नहीं चुका पाए थे. उसके बाद भी राजपाल यादव को कई मोहलत मिले. लेकिन वे सही समय पर भुगतान से चूक गए. जिसके बाद अदालत ने इसे कोर्ट आदेश की अवहेलना माना. 

जहां तक राजपाल यादव की संपत्ति की बात की जाए तो उनकी नेटवर्थ करीब 15 से 20 करोड़ रुपये बताई जाती है, जिसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है. उनकी कमाई का मुख्य जरिया फिल्म और ब्रांड एंडोर्समेंट है. शाहजहांपुर में पारिवारिक प्रॉपर्टी होने का दावे के साथ ही मुंबई में एक घर होने की बात कही जाती है.

