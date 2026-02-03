मुंबई के 'बांद्रा' को टक्कर देगा नोएडा! फिल्म सिटी के पास जमीन के दाम में लगी आग

मुंबई की मायानगरी के बारे में जब भी चर्चा होती है, 'बांद्रा' का जिक्र जरूर आता है एक ऐसा इलाका जो ग्लैमर, लग्जरी और हाई-नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (HNIs) का ठिकाना है. लेकिन अब दिल्ली-NCR में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है. यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे बन रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी ने सेक्टर 21 और उसके आसपास के इलाकों को निवेश का सबसे हॉट केंद्र बना दिया है. एक्सपर्ट इसे 'नोएडा का बांद्रा' कहने लगे हैं.

जेवर एयरपोर्ट के साथ-साथ फिल्म सिटी के प्रोजेक्ट ने इस पूरे बेल्ट की कायापलट कर दी है. हालिया रिपोर्ट्स और रियल एस्टेट डेटा के अनुसार, फिल्म सिटी के पास स्थित सेक्टरों में जमीन की कीमतों में पिछले दो वर्षों में 30% से 50% तक का उछाल देखा गया है.

हाल ही में खबर आई थी कि कई अन्य बड़े प्रोडक्शन हाउस ने नोएडा-यमुना एक्सप्रेसवे के पास निवेश में रुचि दिखाई है. बोनी कपूर की कंपनी 'बेव्यू प्रोजेक्ट्स' को फिल्म सिटी विकसित करने का टेंडर मिलने के बाद से निवेशकों का भरोसा सातवें आसमान पर है.

क्यों हो रही है तुलना बांद्रा से?

नोएडा के इस क्षेत्र को बांद्रा से तुलना करने के पीछे कई कारण हैं. फिल्म सिटी बनने से यहां फिल्म स्टूडियो, पोस्ट-प्रोडक्शन यूनिट्स और बड़े आलीशान विला विकसित होंगे. बांद्रा की तरह यहां भी फिल्म सितारों और निर्देशकों का आना-जाना बढ़ेगा. यह इलाका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मात्र 15-20 मिनट की दूरी पर है. यहां केवल घर ही नहीं, बल्कि बड़े फाइव स्टार होटल, प्रीमियम क्लब और शॉपिंग मॉल की योजना बनाई गई है, जो इसे एनसीआर का सबसे पॉश इलाका बनाएंगे.

कीमतों में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के आंकड़ों के मुताबिक, इस क्षेत्र में भूखंडों के लिए आने वाले आवेदनों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, 2021-22 में जो प्लॉट ₹25,000-₹30,000 प्रति वर्ग मीटर पर उपलब्ध थे, उनकी कीमत अब ₹50,000 से ₹70,000 के पार जा चुकी है. रीसेल मार्केट में कीमतें इससे भी कहीं अधिक हैं. लोग फिल्म सिटी के पास छोटे आवासीय प्लॉट खरीदने के लिए लंबी कतारों में हैं.

फिल्म सिटी का पहला चरण लगभग 230 एकड़ में विकसित किया जा रहा है. कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट 1,000 एकड़ में फैला होगा. अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा. फिल्म सिटी के आसपास 'डेटा सेंटर हब' और 'टॉय पार्क' जैसे प्रोजेक्ट्स भी जमीन पर उतर रहे हैं, जिससे यह इलाका केवल मनोरंजन ही नहीं बल्कि बिजनेस का भी केंद्र बन रहा है.

रियल एस्टेट विशेषज्ञों का मानना है जैसे-जैसे फिल्म सिटी की इमारतें खड़ी होंगी, कीमतों में एक और बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, यह सिर्फ जमीन खरीदना नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल और भविष्य की संभावनाओं में निवेश करना है. जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी का संगम इस इलाके को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाएगा.

