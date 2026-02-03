गाजियाबाद में घर और दुकान खरीदने का मौका! GDA की 6 फरवरी मेगा नीलामी

अगर आप गाजियाबाद में अपना घर, दुकान या कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (GDA) ने अपनी बची हुई और खाली संपत्तियों को बेचने के लिए एक बड़ी नीलामी की घोषणा की है. इस नीलामी के माध्यम से प्राधिकरण आम जनता को पारदर्शी तरीके से संपत्ति खरीदने का मौका दे रहा है.

और पढ़ें

जीडीए द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, संपत्तियों की यह नीलामी 6 फरवरी को आयोजित की जाएगी, इस कार्यक्रम का आयोजन गाजियाबाद के लोहियानगर स्थित हिन्दी भवन में होगा, जिसकी शुरुआत सुबह 11:00 बजे से होगी. रजिस्ट्रेशन और ब्रोचर की महत्वपूर्ण तिथियां नीलामी में भाग लेने के इच्छुक आवेदकों के लिए जीडीए ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की व्यवस्था की है.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-मुंबई को टक्कर देंगे ये छोटे शहर, बनेंगे रियल एस्टेट का नया 'पावरहाउस'

कैसे करें अप्लाई?

आप 4 फरवरी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या ऑफलाइन आवेदन विवरण पुस्तिका खरीद और जमा कर सकते हैं. ऑफलाइन आवेदन और ब्रोचर की बिक्री के लिए जीडीए ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (HDFC Bank Ltd.), आरडीसी राजनगर, गाजियाबाद शाखा को अधिकृत किया है.

इस नीलामी में जीडीए की अलग-अलग योजनाओं के तहत आने वाली खाली आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को शामिल किया गया है. नीलामी प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाने के लिए इसे सार्वजनिक मंच पर आयोजित किया जा रहा है. प्राधिकरण ने अपनी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी दी है, ताकि लोग घर बैठे आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकें.

Advertisement

इच्छुक व्यक्ति प्राधिकरण की आधिकारिक वेबसाइट www.gdaghaziabad.in पर जाकर नीलामी से जुड़ी संपत्तियों की सूची और नियम-शर्तों को देख सकते हैं. आवेदन करने के लिए आपको निर्धारित समय सीमा (4 फरवरी तक) के भीतर अपनी रुचि दर्ज करानी होगी और जरूरी अमानत राशि (EMD) जमा करनी होगी, जीडीए की यह नीलामी उन लोगों के लिए एक निवेश का बड़ा अवसर है जो सरकारी प्राधिकरण से सुरक्षित और विवाद-मुक्त संपत्ति खरीदना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें: सस्ता घर क्या सपना ही रहेगा, बजट से रियल एस्टेट सेक्टर में 'कहीं खुशी, कहीं गम'

---- समाप्त ----