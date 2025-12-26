scorecardresearch
 
वो आइलैंड जहां सिर्फ अरबपति ही रह सकते हैं, रोनाल्डो ने खरीदे दो आलीशान विला

समंदर के बीचों-बीच बसा एक ऐसा आइलैंड जहां सिर्फ दुनिया के रईसों का ठिकाना है, अब फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नया घर बन गया है. बिना सीप्लेन के यहां पहुंचना नामुमकिन है, जो इस जगह को दुनिया का सबसे प्राइवेट और लग्जरी डेस्टिनेशन बनाता है.

इस आइलैंड पर सिर्फ 19 लोग रह सकते हैं (Photo-ritzcarlton.com)
फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपनी पार्टनर के साथ एक आलीशान विला खरीदा है, जिसकी आजकल खूब चर्चा चल रही है. सऊदी अरब के शानदार 'रेड सी' और 'अमाला' प्रोजेक्ट को बनाने वाली कंपनी रेड सी ग्लोबल ने कन्फर्म किया है कि फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो और उनकी पार्टनर जॉर्जीना रोड्रिगेज अब 'नोजुमा' (रिट्ज-कार्लटन रिजर्व) के मालिक बन गए हैं. यह जगह दुनिया के सबसे आलीशान और प्राइवेट आइलैंड्स में से एक मानी जाती है.

मुख्य तट से करीब 26 किलोमीटर दूर स्थित इस लोकेशन पर केवल चार्टर्ड बोट या सीप्लेन से जा सकते हैं. 'नोजुमा' एकांत और गोपनीयता का वह स्तर देता है, जिसका मुकाबला दुनिया के बहुत कम स्थान कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: रिटायरमेंट के बाद रहने के लिए ये देश हैं 'जन्नत', किफायती रेट पर मिलेगा आलीशान घर

दुनिया के सबसे खास ठिकानों में से एक 'नोजुमा'

पूरी दुनिया में 'रिट्ज-कार्लटन रिजर्व' के सिर्फ आठ ही ठिकाने हैं, यह ब्रांड अपना नाम केवल उन्हीं चुनिंदा जगहों के साथ जोड़ता है जो दिखने में बेहद खूबसूरत और अनोखी हों. 'नोजुमा' भी उन्हीं में से एक है, जो सऊदी अरब के 'रेड सी' प्रोजेक्ट के तहत दुनिया की सबसे अलग और खास लोकेशन पर बनाया गया है.

'नोजुमा' (Nujuma) सबसे खास और महंगा हिस्सा है. यह रिट्ज-कार्लटन रिजर्व का मिडिल ईस्ट में अपनी तरह का पहला और दुनिया के चुनिंदा 7-8 प्रोजेक्ट्स में से एक है. यह उमहात द्वीप (Ummahat Islands) पर स्थित है, जो मुख्य तट से लगभग 26 किमी दूर है.  

क्या है इस इलाके की खासियत?

लाल सागर (The Red Sea) एक ऐसा शानदार पर्यटन स्थल है, जहां का मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है, जिससे यहां साल के किसी भी महीने में छुट्टियां बिताई जा सकती हैं. यहां पहुंचने के लिए खास 'रेड सी इंटरनेशनल एयरपोर्ट' (RSI) बनाया गया है, जो इसे दुनिया के लिए बेहद सुलभ बनाता है. स्थिति यह है कि दुनिया के करीब 25 करोड़ लोग महज 3 घंटे की उड़ान भरकर यहां पहुंच सकते हैं, जबकि दुनिया की 85% आबादी के लिए यह सफर सिर्फ 8 घंटे की हवाई दूरी पर है.

अरबी भाषा में 'नोजुमा' का अर्थ 'सितारे' होता है. इस थीम को ध्यान में रखते हुए हर विला के डेक पर एक दूरबीन (Telescope) दी गई है ताकि लोग वहां के प्रदूषण-मुक्त आसमान में सितारों को देख सकें. यह पूरा प्रोजेक्ट 100% सोलर पावर पर चलता है और समुद्र के नीचे मूंगा चट्टानों को संरक्षित करने के लिए डिजाइन किया गया है.

वहां कौन लोग रहते हैं?

नोजुमा में रेजिडेंस का मालिकाना हक बहुत ही सीमित और प्रभावशाली लोगों के पास है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और जॉर्जीना रोड्रिगेज आधिकारिक तौर पर पुष्टि हो चुकी है कि उन्होंने यहां दो विला खरीदे हैं. एक 3-बेडरूम वाला और एक 2-बेडरूम वाला प्राइवेट गेटवे के लिए. यहां के होटलों का किराया ही $2,600 (लगभग ₹2.15 लाख) प्रति रात से शुरू होता है, इसलिए यहां घर खरीदने वाले लोग दुनिया के सबसे धनी 1% लोगों की श्रेणी में आते हैं.

यह भी पढ़ें: कैसा रहा रियल एस्टेट के लिए 2025? जानें आपके शहर में घर खरीदना सस्ता हुआ या महंगा

---- समाप्त ----
