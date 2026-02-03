scorecardresearch
 
अब क्‍या करें? गोल्‍ड-सिल्वर ETFs में फिर तगड़ी तेजी, आज 13% तक उछले भाव

मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में शानदार तेजी देखने को मिली, जिस कारण गोल्‍ड और सिल्‍वर ईटीएफ में भी अच्‍छी तेजी देखने को मिली. आइए जानते हैं अब आगे क्‍या करें

गोल्‍ड और सिल्‍वर ईटीएफ में तेजी. (Photo: File/BT)
मल्‍टी कमोडिटी मार्केट में मंगलवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई. इंटरनेशनल बुलियन में मजबूत उछाल और निचले स्तरों पर नए सिरे से खरीदारी के रुझान के कारण कीमतों में तेजी देखने को मिली. नए सिरे से खरीदारी के रुझान ने मंगलवार, 3 फरवरी को सोने और चांदी से जुड़े एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETFs) में भी तेजी ला दी. 

यह तेजी लगातार 3 सत्रों में आई बड़ी गिरावट के बाद आई है. मंगलवार को एमसीएक्स पर सोने की कीमतें तेजी से बढ़ीं, जो हालिया गिरावट के बाद सुधार का संकेत दे रही हैं. शुरुआत में 2.78% की बढ़त के साथ ₹1,48,000 प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा, जबकि पिछले दिन का बंद भाव ₹1,41,669 था. सत्र के दौरान खरीदारी में तेजी आई और सोने की कीमत ₹1,49,996 प्रति 10 ग्राम के उच्चतम स्तर तक पहुंच गई, जो कम कीमतों पर मजबूत मांग को दिखाता है. 

चांदी ने मंगलावा को सोने की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है. एमसीएक्स मार्च वायदा 4% बढ़कर ₹2,45,711 प्रति किलोग्राम पर खुला, जो पिछले बंद भाव ₹2,36,261 से अधिक था. खरीदारी तेज होने के साथ ही चांदी की कीमतों में लगभग 9% की उछाल आई और यह ₹2,57,480 प्रति किलोग्राम के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. 

एमसीएक्स 5 मार्च के चांदी वायदा भाव 6% बढ़कर ₹13,739 की बढ़त के साथ लगभग ₹2,50,000 प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहे थे. वहीं, 2 अप्रैल डिलीवरी के सोने के वायदा भाव में ₹4,309 या लगभग 3% की वृद्धि हुई और यह ₹1,48,300 प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. 

ग्‍लोबल स्‍तर पर आई तेजी 
यह तेजी सिर्फ घरेलू मार्केट तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्‍लोबल स्‍तर पर आई है. सोना 3.7% बढ़कर 4,837.16 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. हालिया गिरावट के बावजूद, सोना ऐतिहासिक स्तरों के करीब बना हुआ है, जिसने पिछले गुरुवार को 5,594.82 डॉलर प्रति औंस का रिकॉर्ड हाई टच किया है. वहीं चांदी 5.9% बढ़कर 84.09 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई, जबकि पिछले सप्ताह यह 121.64 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड लगाई थी.                

Gold-Silver ईटीएफ
सोने और चांदी में आई तेजी से ज्‍यादा गोल्‍ड और सिल्‍वर ईटीएफ में उछाल आई है. सिल्वर ईटीएफ में, टाटा सिल्वर ईटीएफ 7.52% चढ़ा.निप्पॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ 13 फीसदी और आईसीआईसीआई सिल्‍वर ईटीएफ में भी करीब 10 फीसदी की तेजी आई. Tata Gold ETFs में 3 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल दर्ज की गई.निप्पॉन इंडिया गोल्ड ETF में 5 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल आई और ज़ेरोधा गोल्ड ईटीएफ में 3.03% की तेजी रही. 

अब आगे क्‍या? 
बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि तेज उछाल का मतलब यह नहीं है कि अस्थिरता खत्म हो गई है, बल्कि यह दर्शाता है कि कीमती धातुओं में व्यापक तेजी का माहौल अभी भी बरकरार है. एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि असाधारण तेजी और उसके बाद आई गिरावट के बाद एमसीएक्स गोल्ड फ्यूचर्स फिलहाल स्थिर दिख रहा है. उन्‍होंने कहा कि कीमतें लगातार नहीं गिर रही हैं. किसी भी गिरावट पर खरीदारी बढ़ रही है.  

उन्‍होंने कहा कि चांदी तेजी से चढ़ी है, जिस कारण इसमें तेज गिरावट आई है, लेकिन ओभरऑल देखा जाए तो चांदी में अभी भी रैली की संभावनाएं दिख रही हैं. उन्‍होंने कहा कि 2.20 से 2.35 लाख रुपये के बीच चांदी को एक मजबूत सपोर्ट दिख रहा है. 

(नोट- यहां बताया गया टारगेट ब्रोकरेज के अपने विचार हैं. किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने योग्‍य सलाहकार की मदद जरूर लें.)

