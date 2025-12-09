चावल पर 'Tariff Bomb' फोड़ने के संकेत, ट्रंप की नई वार्निंग से बिखरे ये शेयर...8% तक टूटे

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है. सेंसेक्स-निफ्टी दोनों रेड जोन में बने हुए हैं. इस बीच एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के शेयर बुरी तरह टूटे हैं. इनमें ये गिरावट डोनाल्ड ट्रंप की नई वार्निंग के बाद देखने को मिल रही है, जिसमें उन्होंने चावल पर टैरिफ बम (Tariff Bomb On Rice) फोड़ने के संकेत दिए हैं. इसके बाद भारतीय चावल निर्यातक कंपनियों के शेयर टूटते जा रहे हैं, इनमें से कुछ तो 8 फीसदी से ज्यादा फिसल गए.

ट्रंप की वार्निंग और शेयर धड़ाम

शेयर मार्केट में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही एलटी फूड्स लिमिटेड, जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड, कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड, एडब्ल्यूएल एग्री बिजनेस लिमिटेड और केआरबीएल लिमिटेड के शेयरों में अचानक तेजी गिरावट देखने को मिली है. एग्री प्रोडक्ट एक्सपोर्टर इन कंपनियों के शेयर दरअसल, अमेरिका से आई एक खबर के बाद फिसले हैं. ये कंपनियां चावल भी निर्यात करती हैं, जिसपर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं. व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपतिने चावल आयात पर नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दी.

चावल की डंपिंग पर ट्रंप नाराज

Donald Trump ने चावल पर टैरिफ लगाने के पीछे भारत, वियतनाम और थाईलैंड की डंपिंग प्रथा का हवाला दिया है और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए. डंपिंग को समझें, तो बाहरी देश अपनी चीजें दूसरे देश में कम कीमत पर बेचते हैं, जो कि खुद उस देश में स्थानीय कंपनियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की कीमतों से भी कम होता है. उन्होंने वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट से यह भी पूछा कि क्या भारत को चावल के मामले में किसी तरह की छूट मिली हुई है क्या?

भारत के लिए ये चेतावनी इसलिए भी नुकसान पहुंचाने वाली है, क्योंकि वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए वैश्विक चावल उत्पादन का लगभग 28 फीसदी और ग्लोबल चावल निर्यात का 30 फीसदी हिस्सा भारत का रहा है. ऐसे में अगर ट्रंप अपनी चेतावनी के मुताबिक, टैरिफ लागू करते हैं, तो दबाव का सामना करना पड़ सकता है.

शेयरों में अचानक बड़ी गिरावट

Donald Trump की ओर से मिले टैरिफ संकेत के चलते जिन भारतीय कंपनियों के शेयरों पर असर देखने को मिला है. उनमें सबसे टॉप पर LT Foods Share है, जो खुलते ही 8 फीसदी के करीब फिसल गया और 362 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा GRM Overseas का शेयर 5.39% गिरकर 439.20 रुपये, KRBL Share 2.75% फिसलकर 370.05 रुपये, SWAL Agri Share 2.37% टूटकर 245.05 रुपये और Kaveri Seeds Share 2.07% की गिरावट के साथ 929.25 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

