TCS Q3 Results: आ गया देश की सबसे बड़ी IT कंपनी का रिजल्ट, मुनाफा घटा... फिर भी डबल डिविडेंड का ऐलान

TCS Q3 Results: टाटा ग्रुप की आईटी कंपनी टीसीएस ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है. कंपनी का मुनाफा 14% गिरकर 10,720 करोड़ रुपये रहा है.

टाटा ग्रुप ने निवेशकों को दिया तोहफा (File Photo: ITG)
देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा ग्रुप की टीसीएस ने अपने तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान कर दिया है. सोमवार को जारी किए गए TCS Q3 Results को देखें, तो कंपनी को सालाना आधार पर नेट प्रॉफिट में 14 फीसदी का तगड़ा नुकसान हुआ है और ये घटकर 10,720 करोड़ रुपये रहा है. हालांकि, मुनाफा घटने के बाद भी कंपनी ने निवेशकों को एक नहीं, बल्कि डबल डिविडेंड देने का ऐलान किया है. 

टाटा की कंपनी का मुनाफा घटा
TCS Q3 Results आ गए हैं और तीन महीनों में कंपनी का प्रॉफिट बीते साल की समान अवधि के 12,444 करोड़ रुपये से कम होकर इस बार 10,720 करोड़ रुपये रहा है. यही नहीं इससे पिछली सितंबर 2025 तिमाही के आधार पर देखें, तो ये तब दर्ज किए गए 12,131 करोड़ रुपये के नेट प्रॉफिट से भी 11.63% कम रहा है. 

प्रॉफिट कम, लेकिन यहां राहत 
IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी टीसीएस का ऑपरेशनल रेवेन्यू FY2026 की तीसरी तिमाही में 5% के इजाफे के साथ बढ़कर 67,087 करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 63,973 करोड़ रुपये था. तिमाही आधार पर राजस्व में 2% की बढ़ोतरी हुई है और ये 65,799 करोड़ रुपये से उछलकर 67,087 करोड़ रुपये हो गया है. 

इसके अलावा ब्याज और टैक्स से पूर्व आय यानी EBIT पिछली तिमाही में 2% बढ़कर 16,889 करोड़ रुपये हो गई. TCS AI Services से होने वाली इनकम 1.8 अरब डॉलर बताई गई, जो तिमाही आधार पर 17.3% की बढ़त है. 

TCS ने कराई निवेशकों की बल्ले-बल्ले
Tata Consultancy Services ने तीसरी तिमाही के नतीजों का ऐलान करने के साथ ही अपने निवेशकों को दोहरा तोहफा भी दिया है. जी हां, टीसीएस बोर्ड ने 11 रुपये प्रति शेयर का अंतरिम डिविडेंड देने का एलान किया है. इसके साथ ही 46 रुपये प्रति शेयर का स्पेशल डिविडेंड देने की भी घोषणा की है. कंपनी ने इसके लिए रिकॉर्ड डेट 17 जनवरी तय की है, जबकि पेमेंट 3 फरवरी 2026 को किया जाएगा. 

रिजल्ट डे पर दौड़ा TCS का शेयर 
तिमाही नतीजों के ऐलान वाले दिन टीसीएस का शेयर तेज रफ्तार के साथ ग्रीन जोन में बंद हुआ. TCS Share सोमवार को 3,203 रुपये पर ओपन हुआ था और फिर कारोबार के दौरान ये 3252 रुपये तक उछला, हालांकि बाजार बंद होने पर इसकी रफ्तार मामूली धीमी पड़ी और ये 1.10 फीसदी की तेजी लेकर 3243 रुपये पर क्लोज हुआ. शेयर में आई इस तेजी का असर TCS Market Cap पर भी दिखा और ये बढ़कर 11.71 लाख करोड़ रुपये हो गया. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

