IT Stock Crash: इस AI टूल से अमेरिका में कोहराम... भारत में भी आईटी शेयर धड़ाम, TCS-Infosys खुलते ही क्रैश

Anthropic AI Tools के लॉन्च होते ही जहां मंगलवार को अमेरिकी शेयर बाजारों में लिस्ट आईटी शेयर 10 से 25 फीसदी तक क्रैश हो गए थे, तो इसका असर बुधवार को TCS, Infosys, Wipro समेत सभी आईटी स्टॉक्स में तगड़ी गिरावट के रूप में देखने को मिला है.

अमेरिका के साथ ही भारत में भी आईटी शेयरों में तगड़ी गिरावट. (Photo: ITG)
अमेरिकी शेयर बाजार में मौजूद आईटी स्टॉक्स (US IT Stock Crash) में मंगलवार को कोहराम मचा हुआ नजर आया था और इसका असर सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन बुधवार को भारतीय शेयर बाजार पर भी देखने को मिला है. Stock Market में कारोबार की सुस्त शुरुआत के बीच दिग्गज आईटी कंपनियों के शेयर क्रैश हो गए. TCS, Infosys, Wipro से लेकर HCL और Tech Mahindra तक के स्टॉक्स में 5 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है. इसके पीछे अमेरिका में नए एंथ्रोपिक एआई टूल (Anthropic AI Tool) की एंट्री को माना जा सकता है. 

सेंसेक्स-निफ्टी में आज सुस्ती
शेयर मार्केट में बुधवार को कारोबार की शुरुआत धीमी हुई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स (BSE Sensex) बीते कारोबारी दिन मंगलवार की अपनी 2072 अंक की बढ़त को जारी नहीं रख सका. सेंसेक्स पिछले बंद 83,739.13 की तुलना में गिरावट के साथ 83,252.06 पर ओपन हुआ, हालांकि मिनटों में ही ये गिरावट से उबरकर मामूली बढ़त में भी दिखा. तो वहीं  नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) भी अपने पिछले बंद 25,727.55 के स्तर से फिसलकर शुरुआती कारोबार में ही 25,563.95 पर आ गया. 

खुलते ही धड़ाम हुए आईटी शेयर 
बात करें आईटी कंपनियों के शेयरों के बारे में, तो इनमें ओपनिंग के साथ ही कोहराम मचा हुआ नजर आया है. TCS Stock (5.37%), Infosys Share (6.10%), HCL Tech Share (5.83%), Wipro Share (4%) और LT Mindtree Share (6.54%) की बड़ी गिरावट लेकर कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा भारतीय शेयर बाजार में लिस्टेड अन्य आईटी सेक्टर के शेयरों की चाल को देखें, तो...

IT कंपनी शेयर में गिरावट शेयर प्राइस
Tech Mahindra Share 4.95% 1724 रुपये
Presistent Share 6.90%  6082 रुपये
Info Edge Share 4.35%  1237 रुपये
Coforge Share 6.10% 1668 रुपये
Mphasis Share 5.40%       2761 रुपये
Tata Elxsi Share 2.74% 5440 रुपये

India-US डील से कल झूमा था बाजार 
बता दें कि सोमवार को भारत-अमेरिका के बीच व्यापार समझौते (India-US Trade Deal) को लेकर बड़ी खबर आई थी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसके डन होने से जुड़ा बयान दिया था. इसके बाद मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी में तूफानी तेजी देखने को मिली थी, जो बाजार बंद होने तक जारी रही थी. Sensex अपने पिछले बंद 81,666 की तुलना में 84,323.20 पर खुलने के बाद अंक में 2072.67 अंक चढ़कर 83,739.13 पर क्लोज हुआ था. तो Nifty ने भी अपने पिछले बंद 25,088 के स्तर से छलांग लगाकर 26,308 पर ओपनिंग करने के बाद 639.15 अंक की बढ़त लेकर 25,727.55 पर क्लोजिंग की थी.

क्या है ये नया AI Tool, जिसने मचाया हड़कंप
आईटी सेक्टर में Antropic AI Tool की एंट्री से हड़कंप है. दरअसल, एंथ्रोपिक ने कॉर्पोरेट और लीगल कामों को ऑटोमेटिक करने के लिए एक नया एआई टूल लॉन्च किया है. उम्मीद है कि यह नया टूल सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा किए जाने वाले पारंपरिक वर्कफ्लो ऑटोमेशन में बड़ा बदलाव लाएगा.

एक्सपर्ट्स की मानें, तो इसके आने से लोगों की सोच में बदलाव आया है. पहले जो कहते थे कि AI इन कंपनियों की मदद करता है, वही अब कहते नजर आ रहे हैं कि AI इन कंपनियों की जगह लेता जा रहा है. इसके लॉन्च होते ही लीगलजूम के शेयर 20% तक फिसल गए, तो वहीं थॉमसन रॉयटर्स के स्टॉक में भी 15% तक की बड़ी गिरावट देखने को मिली है. इसके अलावा लेक्सिसनेक्सिस की पैरेंट कंपनी RELX का शेयर 14% गिर गया था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.) 

