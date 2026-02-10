टाटा ग्रुप की कंपनी ने मंगलवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद अपने तिमाही नतीजे का ऐलान किया. मंगलवार को टाटा ग्रुप की इस लाइफस्टाइल कंपनी ने 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त तिमाही के लिए 1,684 करोड़ रुपये का कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट दर्ज किया, जो पिछले साल की इसी तिमाही के 1,047 करोड़ रुपये की तुलना में 60.84 प्रतिशत अधिक है.

Titan का दिसंबर तिमाही में ऑपरेशनल रेवेन्‍यू 25,416 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में दर्ज किए गए 17,740 करोड़ रुपये के मुकाबले 43 प्रतिशत की तेजी है. कंपनी ने अपने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि त्योहारों के दौरान बढ़ी मांग के कारण कंपनी के सभी व्यावसायिक क्षेत्रों, विशेष रूप से उसके प्रमुख ज्‍वैलरी सेगमेंट में, शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे मजबूत आंकड़े सामने आए. कंपनी के शानदार नतीजे के बाद यह शेयर निवेशकों की नजर में रहेगा.

टाइटन के शेयरों में तेजी

टाइटन कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्‍टर अजय चावला ने कहा कि हमने अपने प्रमुख व्यवसायों में मजबूत प्रदर्शन के दम पर तीसरी तिमाही में 40% की शानदार तेजी दिखाई है. त्योहारी सीजन ने हमारे सभी उत्पादों में उपभोक्ताओं की व्यापक रुचि को बढ़ावा दिया, जिससे प्रीमियम और सुलभ दोनों ही सेगमेंट में हमारी मजबूती का पता चलता है. इस बीच, मंगलवार को टाइटन के शेयर बीएसई पर 0.24 प्रतिशत बढ़कर 4267.05 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए.

कंपनी ने बताया कि ज्‍वेलरी बिजनेस में 42 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह बढ़कर 22,517 करोड़ रुपये तक पहुंच गया. वहीं, इस सेगमेंट में भारत में कुल आय 41 प्रतिशत बढ़कर 21,458 करोड़ रुपये हो गई, जिसमें तनिष्क, मिया और ज़ोया जैसे ब्रांडों की सामूहिक वृद्धि 40 प्रतिशत रही.

कंपनी को हर सेगमेंट में अच्‍छा मुनाफा

घड़ियों और वियरेबल्स डिवीजन के पोर्टफोलियो में 14 प्रतिशत की तेजी आई और कुल इनकम 1,295 करोड़ रुपये रही. यह बढ़ोतरी त्योहारी गिफ्ट और एनालॉग घड़ियों के प्रति उपभोक्ताओं की निरंतर पसंद के कारण हुई, जिसमें अकेले एनालॉग सेगमेंट की उपभोक्ता बिक्री में 20 प्रतिशत की तेजी देखने को मिली. नेत्र देखभाल व्यवसाय ने कुल 231 करोड़ रुपये की आय दर्ज की, जो पिछले वित्तीय वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक है.

क्यों आई कंपनी के मुनाफे में तेजी?

कंपनी के अनुसार, घरेलू कारोबार ने अब तक की सबसे उच्च तिमाही वृद्धि दर्ज की है. चावला ने कहा कि इस सेगमेंट ने आकर्षक एक्सचेंज प्रोग्राम, नए कलेक्शन और ऑफर के माध्यम से ग्राहकों को आकर्षित किया, जिस कारण अब तक की सबसे अच्छी वृद्धि वाली तिमाहियों में से एक दर्ज की गई.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले योग्‍य वित्तीय सलाहकारों की मदद जरूर लें.)

