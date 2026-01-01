scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Stock Market On 1st January: साल के पहले दिन शेयर बाजार बम-बम, खुलते ही 10% से ज्यादा उछले ये स्टॉक

Stock Market ने साल 2026 के आगाज को ग्रीन जोन में रहकर सलाम किया है. नए साल के पहले दिन सेंसेक्स-निफ्टी दोनों इंडेक्स बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं.

Advertisement
X
शेयर बाजार में साल 2026 के पहले दिन तेजी (Photo: GettyImage)
शेयर बाजार में साल 2026 के पहले दिन तेजी (Photo: GettyImage)

साल 2026 (New Year) की शुरुआत हो चुकी है और नए साल को भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) भी सलाम किया है. Sensex-Nifty दोनों इंडेक्स 1 जनवरी 2026 को तेज रफ्तार के साथ ग्रीन जोन में ओपन हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जहां ओपनिंग के साथ ही 200 अंक से ज्यादा उछल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी अपने पिछले बंद की तुलना में तेज रफ्तार के साथ ग्रीन जोन में खुला. इस बीच कई शेयर खुलते ही 10 से 15 फीसदी तक उछल गए. 

सेंसेक्स-निफ्टी की धांसू शुरुआत
2026 के पहले दिन शेयर मार्केट (Stock Market) पॉजिटिव नोट के साथ ओपन हुआ. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले कारोबारी बंद 85,220 की तुलना में ओपन होने के साथ ही 223.54 अंक की तेजी लेकर 85,444.14 के स्तर पर जा पहुंचा, तो वहीं एनएसई का निफ्टी अपने पिछले बंद 26,139 के मुकाबले ग्रीन जोन में खुलने के बाद 65.75 अंक चढ़कर 26,195.35 पर ट्रेड करता हुआ नजर आया. 

1284 कंपनियों के शेयरों की तेजी ओपनिंग
शुरुआती कारोबार में शेयर बाजार में मौजूद करीब 1284 कंपनियों के शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले जोरदार तेजी लेकर कारोबार की शुरुआत की थी. इसके अलावा 728 कंपनियों के शेयर ऐसे थे, जो पिछले बंद की तुलना में गिरावट के साथ लाल निशान पर ओपन हुए थे. इसके अलावा 151 कंपनियों के स्टॉक्स ने फ्लैट ओपनिंग की, यानी इनकी कीमतों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला. Tata Steel, Jio Financial, L&T, Reliance Industries, Bajaj Finserv सबसे तेज भागने वाले शेयरों में शामिल थे. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Rally
साल 2025 के आखिरी दिन शेयर बाजार में जश्न, 4 लाख करोड़ की हुई कमाई
Gujarat Kidney & Super Speciality will make its stock market debut on Tuesday, December 30, after the healthcare services firm raised Rs 250.80 crore via IPO between December 22-24, selling its shares for Rs 114 apeice.
आज क्‍यों आई बाजार में तूफानी तेजी... सेंसेक्‍स 730 अंक चढ़ा, 16% तक उछले ये स्‍टॉक्‍स
12500 रुपये तक जाएगा ये स्‍टॉक, ब्रोकरेज ने कहा- 100% बढ़ने वाला है मुनाफा!
नहीं मान रहा ये मेटल स्‍टॉक... 1 महीने में 60% भागा, आज भी 9 फीसदी की उछाल!
Stock Market Crash Reason
अचानक इस बड़ी कंपनी के CFO ने दिया इस्तीफा, शेयर भी बुरी तरह टूटा
Advertisement

ग्लोबल सिग्नल रेड, फिर भी तेजी
खास बात ये है कि ग्लोबल मार्केट्स से खराब सिग्नल मिलने के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है. अमेरिकी स्टॉक मार्केट जहां बीते कारोबारी दिन रेड जोन में बंद हुए थे, तो वहीं गुरुवार को एशियाई बाजारों में तेज गिरावट देखने को मिली. Gift Nifty भी करीब 50 अंक टूटकर कारोबार कर रहा था. इसके अलावा जापान का Nikkei 187 अंक फिसलकर, हांगकांग का Hang Seng 224 अंक गिरकर और साउथ कोरिय का Kospi Index  भी गिरावट में कारोबार कर रहा था. 

10% से ज्यादा उछले ये स्टॉक 
Stock Market में तेजी के बीच सबसे ज्यादा उछलने वाले शेयरों की बात करें, तो शराब बनाने वाली कंपनी पिकाडिली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर (Piccadily Agro Share) 13% की उछाल के साथ कारोबार करता नजर आया. इसके अलावा Panama Petrochem Share (12%), SPML Infra Share (10%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहा था.

बीएसई के मिडकैप कैटेगरी में शामिल Supreme India Share (3%), Ashol Leyland Share (1.80%), Escorts Share (1.7%) और Gujarat Gas Share (1.40%) की बढ़त में था. लार्जकैप कंपनियों में सबसे आगे Zomato की पैरेंट कंपनी इटरनल का शेयर (Eternal Share) रहा, जो 1.50% उछलकर ट्रेड कर रहा था. IndiGo Share और NTPC Share भी 1 फीसदी के आसपास तेजी लिए हुए था. 

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement