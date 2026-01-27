scorecardresearch
 
शेयर बाजार की बदली-बदली चाल, तेज क्रैश के बाद उछला और फिर हुआ धड़ाम

Stock Market Surge After Crash: शेयर बाजार में मंगलवार को तगड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. शुरुआती कारोबार में जहां सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश नजर आए, तो अगले ही पल दोनों इंडेक्स रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए दिखाई देने लगे.

शेयर बाजार ने खराब शुरुआत के बाद पकड़ी तेजी (Photo: ITG)
शेयर बाजार ने खराब शुरुआत के बाद पकड़ी तेजी (Photo: ITG)

शेयर बाजार में मंगलवार को शुरुआत खराब रही और दोनों इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी की चाल बदली-बदली नजर आई. एक ओर जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 450 अंक फिसल गया, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी ओपनिंग के साथ ही 100 अंक का गोता लगा दिया था. लेकिन ये गिरावट ज्यादा देर तक नहीं टिकी और Sensex-Nifty उबरते हुए तूफानी रफ्तार से भागते हुए नजर आए, लेकिन घंटेभर के कारोबार के बाद अचानक फिर दोनों इंडेक्स फिसल गए. शेयर बाजार पर जहां ट्रंप के फैसलों से बढ़ी ग्लोबल टेंशन का डर देखने को मिल रहा है, तो भारत-EU के बीच एफटीए के होने वाले ऐलान का असर भी साफ दिख रहा है.

पहले भर-भराकर टूटे, फिर बने रॉकेट
शेयर मार्केट में मंगलवार को कारोबार की शुरुआत में बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले बंद 81,537 की तुलना में फिसलकर 81,436 पर ओपन हुआ और फिर मिनटों में करीब 450 अंक की गिरावट लेकर 81,088 पर कारोबार करता हुआ नजर आया. हालांकि, ये गिरावट अगले ही पल तूफानी तेजी में तब्दील हो गई और इंडेक्स करीब 300 अंक तक चढ़कर 81,844 के लेवल पर पहुंच गया. 

न सिर्फ सेंसेक्स, बल्कि एनएसई का निफ्टी इंडेक्स भी अचानक पलटी मारता हुआ नजर आया. NSE Nifty अपने पिछले बंद 25,048.65 के मुकाबले फ्लैट खुला और फिर तेजी से फिसला. शुरुआती कारोबार में ये इंडेक्स 24,932 के लेवल पर आ गया था, लेकिन फिर सेंसेक्स की तरह ही इसने भी अपनी रफ्तार तेज की और 25,161 के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया. हालांकि, घंटेभर तेजी के साथ कारोबार करने के बाद अचानक फिर से दोनों इंडेक्स रेड जोन में आ गए. सेंसेक्स तो 200 अंक से ज्यादा फिसल गया.

ट्रंप टैरिफ के डर पर भारी India-EU डील
एक ओर जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक टैरिफ बम फोड़ने में व्यस्त है और इसका असर बीते कुछ दिनों से दुनियाभर के शेयर बाजारों समेत भारत में भी देखने को मिला है. लेकिन इस टैरिफ के डर पर भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाला मुक्त व्यापार समझौता भारी पड़ता नजर आया है और Indian Stock Market अचानक पलटी मारता दिखाई दिया है. 

India-EU FTA पर नजर डालें, तो इसे मदर ऑफ ऑल डील्स (Mother Of All Deals) कहा जा रहा है, इसका ऐलान मंगलवार को ही होने वाला है. भारत और ईयू के बीच पहले से ही बड़ा कारोबारी रिश्ता है और FY2025 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का व्यापार 136.53 अरब डॉलर का रहा. इसमें भारत ने ईयू से 60.7 अरब डॉलर का सामान आयात किया, जबकि 75.9 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया. एफटीए के बाद निर्यात और निवेश में तगड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, तो वहीं भारत की यूरोपीय बाजारों में पहुंच बढ़ेगी. इस डील से शेयर बाजार निवेशकों का सेंटीमेंट भी सुधरा दिखाई दे रहा है. 

सबसे तेज भागे ये 10 शेयर 
शेयर बाजार में अचानक लौटी तेजी के बीच जिन शेयरों ने सबसे तेज रफ्तार पकड़ी, उनमें बीएसई लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Axis Bank Share (4.56%), Adani Ports Share (4.43%), NTPC Share (3%) शामिल रहे, इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल Aegis Vopak Terminals Share (8.10%), Premier Share (5%), APL Apollo Share (3.80%), Relaxo Share (3.30%), Sona Comster Share (3.10%), M&M Finance Share (2.90%)  और BDL Share (2.30%) की उछाल के साथ कारोबार कर रहे थे.  

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

