Stock Market Crash: चावल पर लगेगा Tariff? डोनाल्ड ट्रंप ने दिए संकेत... तो बिखर गया बाजार, क्रैश हुए ये शेयर

डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ने की तैयारी कर ली है और इस बार सीधा निशाना भारत समेत कई देशों से किया जाने वाला एग्रीकल्चर इंपोर्ट है. रिपोर्ट की मानें, तो ट्रंप अमेरिका को चावल निर्यात करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल भारत, थाईलैंड और चीन जैसे देशों पर नए टैरिफ (Trump Rice Tariff) लगाने के स्पष्ट संकेत दे दिए हैं. ट्रंप के इन संकेतों का सीधा असर भारतीय शेयर बाजार पर देखने को मिला है और खुलने के साथ ही सेंसेक्स-निफ्टी बिखर गए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (BSE Sensex) 600 अंक से ज्यादा की गिरावट लेकर कारोबार कर रहा है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी (NSE Nifty) भी खुलते ही 200 अंक से ज्यादा फिसल गया.

सेंसेक्स 85000 के नीचे फिसला

शेयर बाजार में ट्रंप के नए टैरिफ का डर साफ देखने को मिला है और खुलने के साथ ही दोनों इंडेक्स बिखरे हुए नजर आए. बात बीएसई के सेंसेक्स की करें, तो ये अपने पिछले बंद 85,102.69 की तुलना में फिसलकर 84,742.87 पर ओपन हुआ और फिर कुछ ही मिनटों में तेजी से फिसलते हुए 610 अंक टूट गया और 84,492 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया.

सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी का भी हाल बेहाल दिखा. एनएसई का ये इंडेक्स अपने पिछले बंद 25,960.55 के मुकाबले फिसलकर 25,867.10 पर खुला और फिर अचानक इसमें भी तेज गिरावट आने लगी और सेंसेक्स की तरह ये भी 200 अंक से ज्यादा टूटकर 25,758 पर आ गया.

ट्रंप की नई टैरिफ धमकी का दिखा असर!

बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर टैरिफ बम फोड़ने के संकेत दिए हैं और इस बार उनका निशाना एग्रीकल्चर इंपोर्ट पर है. चावल की डंपिंग से अमेरिकी किसोनों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति टैरिफ बम फोड़ सकते हैं. इसके बाद से चावल निर्यात से जुड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है. कुछ शेयरों का जिक्र करें, तो LT Foods Share अचानक 7.80% की गिरावट के साथ 362 रुपये पर आ गया, तो वहीं KRBL Ltd Share करीब 2 फीसदी फिसल गया.

1343 शेयर खुलते ही हुए धड़ाम

शेयर मार्केट में मंगलवार को कारोबार की खराब शुरुआत के बीच जहां करीब 847 कंपनियों के शेयरों ने हरे निशान पर शुरुआत की, तो वहीं 1343 कंपनियों के शेयर अपने पिछले बंद के मुकाबले हल्की या तेज गिरावट लेकर खुले. वहीं 164 शेयरों की स्थिति में कोई चेंज देखने को नहीं मिला. बाजार में गिरावट बढ़ने पर BSE Large Cap कैटेगरी में शामिल 30 में से 28 शेयर गिरावट के साथ रेड जोन में ट्रेड कर रहे थे.

ये 10 शेयर सबसे ज्यादा फिसले

बात करें, सबसे ज्यादा टूटने वाले 10 बड़े शेयरों के बारे में, तो लार्जकैप में शामिल Asian Paint Share (3.50%), Trent Share (2%), BEL Share (1.35%) गिरकर कारोबार कर रहा था. वहीं दूसरी ओर मिडकैप कंपनियों में ITC Hotels Share (4.72%), Coforge Share (4.11%), IPCA Lab Share (3.62%), GoDigit Share (3.53%) फिसलकर ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप कैटेगरी में शामिल शेयरों में Panorama Share (10%), LT Foods Share (7.80%), Tanaa Share (7%) तक टूट गया.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

