Arjun Tendulkar Networth: बंटने लगे शादी के कार्ड... सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर बनेंगे दूल्हा, जानिए नेटवर्थ

Arjun Tendulkar Networth: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के घर शहनाई बजने वाली है, उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर अपनी मंगेतर सानिया चंडोक के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. उनकी शादी के कार्ड बंटने भी शुरू हो गए हैं. अर्जुन की नेटवर्थ करोड़ों में है.

अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंडोक से होने जा रही है शादी. (Photo: ITG)
अर्जुन तेंदुलकर की सानिया चंडोक से होने जा रही है शादी. (Photo: ITG)

पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मास्टर-ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के घर शहनाई बजने वाली है. उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी उनकी मंगेतर सानिया चंडोक (Arjun Tendulkar-Saaniya Chandok) से होने जा रही है, जो बड़े बिजनेस घराने से ताल्लुक रखती हैं. जी हां, सानिया के नाना भारतीय व्यापार जगत की दिग्गज हस्तियों में शामिल रवि घई हैं.

अर्जुन की शादी के कार्ड बंटने शुरू हो चुके हैं और पूरी फैमिली ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर उन्हें शादी का न्योता दिया, इसके साथ ही राहुल गांधी को भी कार्ड दिया जा चुका है. Arjun Tendulkar क्रिकेट प्लेयर हैं और नेटवर्थ देखें, तो वे करीब 21-22 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं. इसमें आईपीएल से होने वाली कमाई का भी बड़ा हिस्सा है. 

अर्जुन तेंदुलकर की इतनी है नेटवर्थ
'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई बीते साल अगस्त महीने में मुंबई में सानिया चंडोक से हुई थी. अब उनकी शादी होने जा रही है. अगर अर्जन तेंदुकर की नेटवर्थ की बात करें, उनकी सालाना कमाई में ज्यादातर हिस्सा क्रिकेट के तमाम फॉर्मेट से होने वाली इनकम का है. 24 सितंबर 1999 को जन्मे Arjun Tendulkar अपने पिता की तरह ही क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और घरेलू क्रिकेट से इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) तक खेलते हैं. 

Arjun Tendulkar Networth

बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर अर्जुन घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं और साल 2021 से ही आईपीएल में मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के लिए भी खेल रहे थे. स्पोर्ट्सकीडा के मुताबिक, उनकी कुल नेटवर्थ (Arjun Tendulkar Networth) अनुमानित करीब 21-22 करोड़ रुपये बताई जा रही है. 

नेटवर्थ में IPL से कमाई का बड़ा हिस्सा 
Arjun Tendulkar को अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में शामिल होने का मौका नहीं मिला है, लेकिन गोवा के लिए रणजी ट्रॉफी खेलते हुए उन्होंने साल 2021 से ही आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) में शामिल कर लिया गया था. mykhel.com पर दी गई जानकारी के मुताबिक, पहली बार जब 2021 में उन्हें IPL में शामिल किया गया था, तो उन्हें ऑक्शन के दौरान 20 लाख रुपये के बेस प्राइस पर खरीदा गया था. इसके बाद साल 2022 से अब तक हर साल उन्हें 30 लाख रुपये में रिटेन किया गया था. रिपोर्ट को देखें, तो 2026 के आईपीएल में वे लखनऊ टीम से खेल सकते हैं. बीते पांच IPL सीजन में उन्होंने कुल मिलाकर 1.40 करोड़ रुपये की कमाई की है. 

Arjun Tendulkar-Sachin Tendulkar

लग्जरी कारों के शौकीन हैं अर्जुन 
Sachin Tendulkar के बेटे Arjun Tendulkar अपनी फैमिली के साथ मुंबई के बांद्रा वेस्ट में स्थित 19-A Perry Cross Road बंगले में रहते हैं. अर्जुन को भी लग्जरी कारों का शौक है और उनके व पिता सचिन तेंदुलकर के कार कलेक्शन में एक से एक लग्जरी-महंगी कारें शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन और सचिन तेंदुलकर के पास किआ कैरेंस, पोर्श कायेन, बीएमडब्ल्यू i8, निसान GTR, फेरारी 360 मोडेना, मर्सिडीज-एएमजी C36 समेत अन्य महंगी गाड़ियां हैं.

बड़े बिजनेसमैन की पोती हैं मंगेतर
अर्जुन तेंदुलकर की शादी सानिया चंडोक से होने वाली है, जिनके नाना दिग्गज बिजनेसमैन रवि घई (Ravi Ghai) हैं. उनके कारोबार की बात करें, तो होटल से लेकर आइसक्रीम बिजनेस तक ये फैला हुआ है, ये सारे बिजनेस ग्रेविस ग्रुप के तहत संचालित किए जाते हैं. द ब्रुकलिन क्रीमरी (The Brooklyn Creamery) और बास्किन-रॉबिंस (Baskin-Robbins) जैसे जाने-माने आइसक्रीम ब्रांड्स भी इसी ग्रुप के हैं. मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रिकॉर्ड के मुताबिक, सानिया अभी मुंबई में मिस्टर पॉज़ पेट स्पा एंड स्टोर LLP में डेज़िग्नेटेड पार्टनर और डायरेक्टर हैं.

