Robert Kiyosaki Warning: 'संकट में है डॉलर', रॉबर्ट कियोसाकी ने फिर दी वॉर्निंग, कहा- खरीद लो चांदी...

सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rate) में बीते कुछ समय में भारी उथल-पुथल देखने को मिली है. कभी ये तूफानी रफ्तार के साथ नए लाइफ टाइम हाई पर पहुंची, तो अचानक ही Gold-Silver Crash नजर आया. इस बीच अक्सर गोल्ड-सिल्वर में निवेश की सलाह देते नजर आने वाले मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट किसोसाकी अपने नए सोशल मीडिया पोस्ट में खासतौर पर चांदी की कीमतों में आई गिरावट के बीच इसकी खरीदारी की सलाह दी है. इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी डॉलर को लेकर चेतावनी (Robert Kiyosaki Warning) भी दे डाली है.

'मैंने फिर से खरीद ली है चांदी'

Rich Dad Poor Dad के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी ने सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब X) पर मंगलवार को एक नया पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने हाल ही में की गई अपनी चांदी की खरीदारी के बारे में बताया है. उन्होंने अपनी इस वायरल एक्स पोस्ट (Viral Post) में लिखा, 'मैंने अभी और 600 अमेरिकी सिल्वर ईगल्स (US Silver Eagles) खरीदे हैं. आज का स्पॉट 82 डॉलर प्रति औंस है.'

क्या होता है US सिल्वर ईगल?

आगे बढ़ने से पहले समझ लीजिए आखिर अमेरिकी सिल्वर ईगल (American Silver Eagle) होते क्या हैं, तो बता दें कि ये अमेरिका द्वारा जारी किया गया आधिकारिक और सबसे पॉपुलर चांदी का बुलियन सिक्का होता है, जिसकी शुरुआत साल 1986 में की गई थी. इस ईगल कहे जाने वाले सिक्के में 99.9% शुद्ध चांदी का 1 ट्रॉय औंस (31.1 ग्राम) होता है. इन सिक्कों का इस्तेमाल प्रमुख तौर पर चांदी में निवेश करने के लिए किया जाता है.

200 डॉलर के पार निकलेगी Silver

न सिर्फ घरेलू, बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. भारत में तो बीते 29 जनवरी को रॉकेट की रफ्तार से भागते हुए 1 Kg Silver Price पहली बार 4 लाख रुपये के पार निकल गया था और 4,20,048 रुपये का लाइफ टाइम हाई लेवल छू लिया था और मंगलवार 10 फरवरी को MCX पर ये गिरकर 2,56,424 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया. यानी हाई से चांदी अब तक 1,63,624 रुपये तक सस्ती हो गई है. Comex Silver Price में भी हाई से काफी गिरावट आ चुकी है.

एक ओर जहां चांदी बिखर रही है, तो दूसरी ओर Robert Kiyosaki इसे खरीदारी का मौका बताते हुए निवेशकों को Silver Buying की सलाह दे रहे हैं. उन्होंने अपनी पोस्ट में इसे नया टारगेट प्राइस देते हुए लिखा, 'अभी भी लगता है कि 2026 में चांदी 200 डॉलर प्रति औंस या उससे भी ज्यादा ऊपरी स्तर तक पहुंच जाएगी.'

डॉलर को लेकर दी बड़ी चेतावनी

रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में जहां लोगों को चांदी की खरीदारी की सलाह दी है, तो वहीं अमेरिकी डॉलर को लेकर बड़ी चेतावनी (Kiyosaki Warning On Dollar) दे डाली है. उन्होंने लिखा, 'अमेरिकी डॉलर संकट में है. फिएट करेंसी (नकली डॉलर) बचाने वालों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा. इसलिए अपना ध्यान रखें.'

