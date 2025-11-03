Top Stock: ये 15 शेयर... जिन पर जेफरीज से गोल्डमैन तक को भरोसा, नया टारगेट दमदार

बड़े उतार-चढ़ावों के बावजूद बीते अक्टूबर महीने में शेयर बाजार बढ़त में रहा. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स हो या फिर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की निफ्टी-50, दोनों में ही करीब 4 फीसदी से ज्यादा का उछाल आया. अब नवंबर महीने की शुरुआत हो चुकी है और कुछ ऐसे शेयर हैं, जिन्हें लेकर जेफरीज से लेकर गोल्डमैन सैश तक और जेपी मॉर्गन से लेकर सिटी तक बुलिश नजर आ रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसों ने इन शेयरों को तगड़ा टारगेट प्राइस दिया है.
फार्मा से लेकर बैंकिंग शेयर तक लिस्ट में
Jefferies, Citi, Goldman Sachs समेत तमाम ब्रोकरेज हाउस की नवंबर महीने के लिए टॉप स्टॉक लिस्ट में अलग-अलग सेक्टर्स की दिग्गज कंपनियों के शेयर शामिल हैं. इनमें फार्मा, बैंकिंग समेत इंफ्रा, एफएमसीजी स्टॉक तक शामिल हैं. लिस्ट में शामिल कई शेयरों से जुड़ी कंपनियों में मजबूत इनकम आउटलुक और मार्जिन ग्रोथ की उम्मीद जताई गई है.
विश्लेषकों का अनुमान है कि ये फाइनेंशियल ईयर 26 और 27 में दोहरे अंकों में वृद्धि दिखा रहे हैं. ब्रोकरेज फर्मों का ये भी मानना है कि ये तमाम शेयर भारत की आर्थिक मजबूती, बेहतर इनकम आउटलुक और सेक्टर वाइस पॉजिटिव परिस्थितियों से लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में हैं.
Cipla Share: भारत पर 50% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद इस दिग्गज फार्मा कंपनी की नॉन-अमेरिकी मार्केट्स में मजबूत संभावनाओं और भारत में बिक्री सुधार के साथ सिटी को इस शेयर में बढ़ोतरी का भरोसा है. ब्रोकरेज सिटी द्वारा इस शेयर को 1,800 रुपये का नया टारगेट (Cipla Target Price) दिया गया है, जबकि इसका वर्तमान प्राइस 1,506 रुपये है.
ITC Share: देश की सबसे पुरानी और बड़ी कंपनियों में शुमार एफएमसीजी फर्म आईटीसी का शेयर भी ब्रोकरेज हाउस के फेवरेट लिस्ट में शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, 6% सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ और 7% FMCG ग्रोथ के समर्थन से जेफरीज ने इस शेयर के लिए 535 रुपये का नया टारगेट प्राइस सेट किया है, जबकि ये सोमवार को 414.50 रुपये के भाव पर ट्रेड कर रहा है.
Swiggy Share:ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी पर भी ब्रोकेरज बुलिश हैं. UBS की ओर से कंपनी की दूसरी तिमाही के मज़बूत नतीजों के चलते इसे November Top Stock लिस्ट में शामिल किया गया है. यूबीएस की मानें, तो इस प्लेटफॉर्म में इंस्टामार्ट (Instamart) के ज़रिए तेजी से कॉमर्शियल ग्रोथ की उम्मीद है. ब्रोकरेज हाउस की ओर से कहा गया है कि इसका शेयर वर्तमान के 404.95 रुपये से 580 रुपये तक चढ़ सकता है.
जेफरीज की लिस्ट में ये शेयर और नया टारगेट
|शेयर का नाम
|करंट मार्केट प्राइस
|नया टारगेट प्राइस
|Navin Fluorine
|5,993 रुपये
|6,635 रुपये
|DLF Share
|776.10 रुपये
|1,000 रुपये
|Macrotech (Lodha)
|1228.30 रुपये
|1625 रुपये
|Go Digit Share
|360.60 रुपये
|440 रुपये
|Supreme Industries
|3,913.20 रुपये
|5,100 रुपये
ये शेयर भी नवंबर के लिए ब्रोकरेज फेवरेट
|शेयर का नाम
|ब्रोकरेज
|करंट मार्केट प्राइस
|नया टारगेट प्राइस
|पिडिलाइट
|गोल्डमैन सैश
|1454.10 रुपये
|1700 रुपये
|एलएंडटी
|सिटी
|4018 रुपये
|4500 रुपये
|वरुण बेवरेजेस
|गोल्डमैन सैश
|475 रुपये
|615 रुपये
|डॉ. रेड्डीज
|बोफा
|1196 रुपये
|1600 रुपये
|कोटक महिंद्रा बैंक
|बोफा
|2094 रुपये
|2700 रुपये
|एसबीआई लाइफ
|सिटी
|1968 रुपये
|2,550 रुपये
|कोफोर्ज
|जेपी मॉर्गन
|1765 रुपये
|2,500 रुपये
(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)