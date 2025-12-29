scorecardresearch
 
सोना-चांदी छोड़िए... Copper बन रहा 'किंग', ये शेयर झटके में बना मल्टीबैगर

Copper Price ने इस साल 2025 में सोना-चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) की तरह चौंकाया है और इसमें ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिली है. सिर्फ इसका भाव ही नहीं, बल्कि इससे जुड़ी कंपनियों के शेयर भी झटके में मल्टीबैगर (Multibagger Stock) बन गए हैं.

कॉपर की कीमतों ने इस साल किया हैरान (File Photo: ITG)
सोना-चांदी की कीमतें (Gold-Silver Rates) थमने का नाम नहीं ले रही हैं. खासतौर पर चांदी के भाव ने सभी को चौंका दिया है और सोमवार को तगड़ी छलांग लगाकर 2.54 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के पार निकली हैं. हालांकि, नया हाई छूने के बाद ये अचानक क्रैश (Silver Price Crash) भी हुईं. इस साल सिर्फ सोना-चांदी ही नहीं, बल्कि एक और कीमती धातु इस सेक्टर में King बनती नजर आई है. हम बात कर रहे हैं कॉपर की, जिसकी डिमांड के साथ ही कीमत भी आसमान पर पहुंच रही है और इसकी सीधा असर Copper Stocks पर भी दिख रहा है, कुछ तो बेहद ही कम समय में निवेशकों के लिए मल्टीबैगर (Multibagger Stock) बन गए हैं. 

2009 के बाद सबसे तेज भागा कॉपर 
साल 2025 कीमती धातुओं के लिए बेहद शानदार साबित हुआ है और बात कीमती धातुओं की होती है, तो Gold-Silver का जिक्र होता है. दोनों में ही जोरदार उछाल देखने को मिला है, लेकिन तांबे (Copper) ने भी निवेशकों का ध्यान आकर्षित करते हुए इस सेक्टर का अगला King बनने की ओर कदम बढ़ाए हैं. 

रिपोर्ट के मुताबिक, सप्लाई में रुकावट, व्यापार अनिश्चितता और मजबूत डिमांड के चलते तांबे की कीमतें (Copper Price) नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं. लंदन मेटल एक्सचेंज पर बीते 3 महीने के तांबे के वायदा भाव करीब 12,040 डॉलर प्रति टन पर पहुंच गए. इस हिसाब से 2025 में अब तक ये लगभग 40% चढ़ चुकी है और 2009 के बाद से सबसे मजबूत वार्षिक प्रदर्शन किया है. MCX Copper Price (जनवरी के तांबे के वायदा भाव) 1,181.90 रुपये प्रति किलोग्राम के लाइफटाइम हाई पर है. US Comex की बात करें, तो कॉपर प्राइस इस साल लगभग 49% की बढ़त में है. 

एक्सपर्ट बोले- अभी रुकेगा नहीं कॉपर!
Copper Price Rise के पीछे के कारणों के बारे में बात करें, तो सप्लाई की कमी एक प्रमुख कारक बनकर सामने आई है. इसमें प्रमुख तांबा खानों में व्यवधान और अमेरिकी टैरिफ (US Tariff) के डर से ग्लोबल ट्रेड फ्लो गड़बड़ाया है. कुछ एक्सपर्ट्स की मानें, तो वे लॉन्गटर्म घाटा बढ़ने के साथ अगले साल (New Year 2026) में तांबे की कीमतों में और वृद्धि की आशंका जता रहे हैं. 

तांबे की तेजी का शेयर पर असर 
तांबे की कीमत में इस तूफानी तेजी (Copper Price Surge) का सीधा असर इस कीमती धातु के खनन से जुड़ी कंपनियों के शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है. इस सेक्टर की दिग्गज कंपनी हिंदुस्तान कॉपर का शेयर (Hindustan Copper Share) को देखते ही देखते मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) बन गया है. बीते एक सप्ताह में ही इसके शेयर में 37% से ज्यादा का उछाल आ चुका है. 

8 महीने में तीन गुना किया पैसा 
Hindustan Copper Shares में जारी रैली का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पिछले महज 8 महीनों में इस शेयर में पैसे लगाने वाले निवेशकों की रकम तीन गुना हो गई है. मतलब ये उनके लिए Short Term Multibagger Share साबित हुआ है. सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को हिंदुस्तान कॉपर शेयर ओपनिंग के साथ ही 545.95 रुपये के 52 वीक के हाई पर पहुंच गया. अगस्त 2025 में लगभग 230 रुपये के अपने लो-लेवल से इस शेयर के भाव में 135% से अधिक का उछाल आ चुका था. हालांकि, बाजार बंद होते-होते इसकी तूफानी रफ्तार धीमी पड़ी, इसके बावजूद शेयर 488 रुपये के आसपास क्लोज हुआ.  

टारगेट के करीब पहुंचा शेयर 
वेल्थमिल्स सिक्योरिटीज के इक्विटी स्ट्रैटेजी डायरेक्टर क्रांति बाथिनी ने कहा कि कॉपर शेयरों में हाल ही में काफी तेजी आई है.उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में 10-15 फीसदी बढ़ने की क्षमता है. पीएल कैपिटल की टेक्निकल रिसर्च वाइस प्रेसिडेंट वैशाली पारेख ने बिजनेस टुडे टीवी से बात करते हुए कहा कि इस शेयर पर हमारा टारगेट प्राइस 550 रुपये था और शेयर इसी स्तर के आसपास है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

