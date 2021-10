चार इंजन, चार किमी लंबी मालगाड़ी: कोयले की सप्लाई में 'युद्ध स्तर' पर लग गई है मोदी सरकार! देखें वीडियो 

बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि पावर प्लांटों को कोयले की सप्लाई के लिए सरकार 'युद्ध स्तर' पर लग गई है. प्रकाश जावड़ेकर ने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें चार इंजनों वाली और चार किलोमीटर लंबी मालगाड़ी कोयला लादकर तेजी से भाग रही है.

गौरतलब है कि पिछले 10-15 दिनों में देश में कोयले की आपूर्ति में काफी संकट रहा है. कई बार ऐसी खबरें आईं कि पावर प्लांट्स में चार-पांच दिन का ही कोयला बचा है और अगर सरकार ने कोई उपाय नहीं किया तो देश में बिजली संकट खड़ा हो सकता है. हालांकि सरकार इस बात से लगातार इंकार करती रही. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो ऐसी खबरों को ही निराधार बताया था.

क्या कहना है सरकार का

सरकार का कहना था कि कोयले की कमी जरूर है, लेकिन संकट इतना नहीं है जितना बताया जा रहा है. सरकार का कहना था कि इस साल बिजली की ज्यादा डिमांड और कोयला उत्पादक इलाकों में बार‍िश की वजह से कुछ समस्याएं हुई हैं. लेकिन सरकार इसका समाधान करने की कोश‍िश में लगी हुई है.

प्रकाश जावड़ेकर ने शेयर किया वीडियो

अब प्रकाश जावड़ेकर ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें एक मालगाड़ी में चार किलोमीटर तक डिब्बे ही डिब्बे ही दिख रहे हैं और इसमें चार इंजन लगा हुआ है. कोयले से भरी यह मालगाड़ी काफी तेज गति से भाग रही है.

प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट कर कहा, ' 4 किमी लंबे रैक वाली ट्रेन 4 इंजन के साथ दौड़ रही है पावर प्लांट को युद्ध स्तर पर कोयला सप्लाई के लिए. ये मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी जी का न्यू इंडिया है.'

4 km long Rack train with 4 engines being run on war footing basis to supply coal to power plants.

This is #Modigovt & @narendramodi ji's #NewIndia !@PMOIndia @RailMinIndia @CoalMinistry @BJP4India @BJP4Maharashtra pic.twitter.com/zx3S1u2fw6