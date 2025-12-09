scorecardresearch
 
संकट में IndiGo... 7 दिन में ₹38000Cr स्वाहा, शेयर में पैसे लगाने वाले अब क्या करें?

IndiGo Crisis Impact: इंडिगो एयरलाइन की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के शेयरों में जारी गिरावट के चलते निवेशकों को तगड़ा घाटा हुआ है. बीते सात दिन में ही कंपनी की मार्केट वैल्यू 38000 करोड़ रुपये से ज्यादा घट गई है.

इंडिगो के शेयर में पैसे लगाने वालों को तगड़ा घाटा ( File Photo: ITG)
इंडिगो के शेयर में पैसे लगाने वालों को तगड़ा घाटा ( File Photo: ITG)

शेयर बाजार में मंगलवार को भी बड़ी गिरावट आई और सेंसेक्स-निफ्टी क्रैश (Stock Market Crash) हो गए. वहीं दूसरी ओर भारी संकट से जूझ रही इंडिगो एयरलाइंस के शेयर में गिरावट की रफ्तार थमी जरूर दिखी, लेकिन ये आज भी रेड जोन में बना हुआ है. बीते सात दिनों से जारी IndiGo Crisis के कंपनी का तगड़ा नुकसान हो चुका है और इसके मार्केट कैप (IndiGo Market Value) में 4.3 अरब डॉलर (करीब 38000 करोड़ रुपये से ज्यादा) की गिरावट आ चुकी है. निवेशकों को तगड़ा नुकसान कराने वाले इस शेयर में पैसे लगाने वालों के सामने अब बड़ी उलझन ये है कि इसे बेच दें, होल्ड रखें या फिर और खरीदें? 

7 दिन में इंडिगो को बड़ा घाटा 
शेयर मार्केट में गिरावट के बीच मंगलवार को IndiGo की पेरेंट कंपनी Interglobe Aviation का शेयर भी लाल निशान पर करीब 1 फीसदी की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है. बीते कारोबारी दिन इस एयरलाइन स्टॉक ने 9% का गोता लगाया था. इंडिगो फ्लाइट संकट को सात दिन बीत चुके हैं और परिचालन अब तक सामान्य नहीं हो सका है. जहां इस संकट के बीच यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है, तो IndiGo Share में पैसे लगाने वालों को भी तगड़ा घाटा हुआ है. 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, IndiGo संकट के कारण पिछले सात दिनों में इसके शेयरों में लगभग 17% से ज्यादा की गिरावट आ चुकी है और इसका मार्केट कैप घटकर 1.89 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच चुका है. ऐसे में महज 7 दिन में ये 4.3 अरब डॉलर घट गया है. भारतीय रुपये में कैलकुलेशन करें, तो शेयर फिसलने से इसमें पैसे लगाने वालों की दौलत में सीधे 38,708 करोड़ रुपये कम हो गए हैं. 

इंडिगो की इनकम में आएगी गिरावट! 
फ्लाइट कैंसिलेशन, रेग्युलेटरी एक्शन और शेयर क्रैश के साथ ही अब लगातार इंडिगो एयरलाइंस के लिए झटके वाली खबरें आ रही हैं. ब्रोकरेज जेएम फाइनेंशियल ने अनुमान लगाते हुए कहा है कि अगर ये संकट कुल मिलाकर लगभग 15 दिनों तक चलता है, तो अगले मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी की इनकम में 8-9% की गिरावट आ सकती है और इसमें सरकार द्वारा लगाए जाने वाले किसी भी जुर्माने को शामिल नहीं किया जाएगा. मूडीज रेटिंग्स (Moody's Rating) ने भी चेतावनी देते हुए कहा है कि इंडिगो को बड़ा वित्तीय नुकसान हो सकता है.

कई ब्रोकरेज दे रहे शेयर खरीद की सलाह
एक ओर जहां IndiGo Sharez निवेशकों का नुकसान करा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर दुनिया के दिग्गज ब्रोकरेज इस स्टॉक को खरीदने की सलाह भी दे रहे हैं. भारतीय एविएशन मार्केट में 65% हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो एयरलाइंस की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के लिए विदेशी ब्रोकरेज UBS ने Buy Rating दी है, लेकिन इसका टारगेट प्राइस घटाकर 6,350 रुपये कर दिया है. तो वहीं जेफरीज ने इस शेयर को खरीदने की सलाह देते हुए टारगेट को  31 फीसदी के करीब बढ़ाकर 7,025 रुपये कर दिया है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
