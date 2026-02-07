भारत और अमेरिका के बीच एक अंतिरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है, लेकिन अभी फाइनल डील पर साइन नहीं हुआ है. वहीं अंतिरिम ट्रेड डील के तहत भारत पर 50 फीसदी टैरिफ को हटाकर अब 18 फीसदी टैरिफ लागू कर दिया गया है.
इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाली चीजों पर अब अधिकतम टैरिफ 18% लागू होगा यानी कि अमेरिका में भारत जाने वाली चीजें काफी सस्ते दामों पर मिल सकती हैं, जिसका असर ये होगा कि चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तुलना में भारत की चीजें अमेरिका में ज्यादा सस्ते दरों पर मिल सकती हैं.
इस कदम से भारतीय कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा. खासकर छोटे-मध्यम वर्ग के कारोबार को ज्यादा लाभ होगा. इसके साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर डेवलप होंगे. आइए जानते हैं अब वे चीजें, जिनपर 18% तक टैरिफ लागू हो गया है.
|सेक्टर्स
|प्रोडक्ट्स
|फायदा
|जेम्स एंड ज्वेलरी
|पॉलिश हीरे, कृत्रिम हीरे, रंगीन रत्न, कृत्रिम पत्थर, सोने, चांदी, प्लैटिनम और अन्य धातुओं से बनी ज्वैलरी
|
|कपड़ा और टेक्सटाइल
|रेशम, रेडीमेड कपड़ा, कालीन, हाथ से बुने कपड़े, सूती वस्त्र आदि.
|
|एग्रीकल्चर (अमेरिका से भारत)
|सूखे अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रोसेसिंग फल, सोयाबीन का तेल, शराब और स्पिरिट
|भारत आयात शुल्क समाप्त करेगा या कम करेगा
|चमड़ा और जूते
|तैयार चमड़ा, चमड़े के जूते और जूतों के रॉ मैटेरियल्स
|
|घर की सजावट
|लकड़ी और फर्नीचर, तकिए, गद्दी, रजाई, कंबल, लैंप, सीटें, झूमर, लैंप के पार्ट्स
|
|मशीनरी और पुर्जे
|
|खिलौने
