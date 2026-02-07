scorecardresearch
 
India Export US: हीरे से लेकर रेशम तक... वे चीजें, जिनपर लगेगा 18% टैरिफ, देखें पूरी लिस्‍ट

भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम व्‍यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसके तहत भारत पर टैरिफ को 50% से घटाकर 18 फीसदी किया गया है. आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में, जिनपर अमेरिका का 18 फीसदी टैरिफ लागू रहेगा.

भारत और अमेरिका ट्रेड डील (Photo: File/ITG)
भारत और अमेरिका के बीच एक अंतिरिम व्‍यापार समझौते को अंतिम रूप दे दिया गया है,  लेकिन अभी फाइनल डील पर साइन नहीं हुआ है. वहीं अंतिरिम ट्रेड डील के तहत भारत पर 50 फीसदी टैरिफ को हटाकर अब 18 फीसदी टैरिफ लागू कर दिया गया है. 

इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाली चीजों पर अब अधिकतम टैरिफ 18% लागू होगा यानी कि अमेरिका में भारत जाने वाली चीजें काफी सस्‍ते दामों पर मिल सकती हैं, जिसका असर ये होगा कि चीन, पाकिस्‍तान और बांग्‍लादेश की तुलना में भारत की चीजें अमेरिका में ज्‍यादा सस्‍ते दरों पर मिल सकती हैं. 

इस कदम से भारतीय कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा. खासकर छोटे-मध्‍यम वर्ग के कारोबार को ज्‍यादा लाभ होगा. इसके साथ ही महिलाओं और युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर डेवलप होंगे. आइए जानते हैं अब वे चीजें, जिनपर 18% तक टैरिफ लागू हो गया है.

सेक्‍टर्स प्रोडक्‍ट्स  फायदा
जेम्‍स एंड ज्‍वेलरी पॉलिश हीरे, कृत्रिम हीरे, रंगीन रत्न, कृत्रिम पत्थर, सोने, चांदी, प्लैटिनम और अन्य धातुओं से बनी ज्‍वैलरी
  •  61 अरब डॉलर के मार्केट में एंट्री. 
  • हीरे, प्लैटिनम, सिक्के जैसी ज्‍वैलरी के लिए 29 अरब डॉलर के मार्केट में शून्‍य प्रतिशत टैरिफ छूट.
  • चीन (35 प्रतिशत), दक्षिण अफ्रीका (30 प्रतिशत) और थाईलैंड (19 प्रतिशत) पर लगाए गए एक्‍स्‍ट्रा टैरिफ से भारत को ज्‍यादा फायदा.
कपड़ा और टेक्‍सटाइल रेशम, रेडीमेड कपड़ा, कालीन, हाथ से बुने कपड़े, सूती वस्त्र आदि.
  • निर्यात पर टैरिफ में भारी कटौती की जाएगी. रेशम पर टैरिफ घटकर 0 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे 113 अरब डॉलर के बाजार तक पहुंच मिलेगी. 
  • अमेरिका द्वारा चीन (35 प्रतिशत), वियतनाम (20 प्रतिशत), बांग्लादेश (20 प्रतिशत) और इंडोनेशिया (19 प्रतिशत) पर टैरिफ से भारत को ज्‍यादा फायदा होगा.
एग्रीकल्‍चर (अमेरिका से भारत) सूखे अनाज, पशुओं के चारे के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रोसेसिंग फल, सोयाबीन का तेल, शराब और स्पिरिट भारत आयात शुल्क समाप्त करेगा या कम करेगा 
चमड़ा और जूते तैयार चमड़ा, चमड़े के जूते और जूतों के रॉ मैटेरियल्स
  • अमेरिका द्वारा चीन (35 प्रतिशत), वियतनाम (20 प्रतिशत), इंडोनेशिया (19 प्रतिशत), कंबोडिया (19 प्रतिशत), फिलीपींस (19 प्रतिशत) और थाईलैंड (19 प्रतिशत) पर भारत की तुलना में ज्‍यादा टैरिफ से भारत के कारोबार को फायदा 
घर की सजावट लकड़ी और फर्नीचर, तकिए, गद्दी, रजाई, कंबल, लैंप, सीटें, झूमर, लैंप के पार्ट्स 
  • लकड़ी, फर्नीचर और तकिए समेत भारतीय निर्यात पर टैरिफ 50 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया जाएगा, जिससे 52 अरब डॉलर के बाजार तक पहुंच मिलेगी.
  • 13 अरब डॉलर के बाजार में ड्यूटी फ्री पहुंच, जिसमें सीटें और झूमर जैसे उत्पाद शामिल हैं
मशीनरी और पुर्जे ---------------
  • टैरिफ में कमी से मैन्‍युफैक्‍चरिंग को बढ़ावा, 477 अरब डॉलर के बाजार तक पहुंच, वर्तमान में भारत का निर्यात 2.35 अरब डॉलर का है. 
खिलौने  ----------------
  • 18 अरब डॉलर के बाजार तक पहुंच

 

