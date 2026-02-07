भारत और अमेरिका के बीच अंतरिम ट्रेड डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, जिसे शुक्रवार को देर रात जारी कर दिया गया है. इसके तहत उन सभी चीजों के बारे में जानकारी सामने आई, जिनपर अमेरिका और भारत दोनों देश टैरिफ कम या शून्‍य कर रहे हैं.

शनिवार दोपहर वाणिज्‍य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भी प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के जरिए भी जानकारी दी कि कौन-कौन सी भारतीय चीजों पर अमेरिका जीरो टैर‍िफ लगा रहा है. पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी से टैरिफ घटाकर अब 18% कर द‍िया है. यह हमारे देश के उद्योग के लिए ज्‍यादा फायदेमंद है. उन्‍होंने कहा कि हमारे लिए 30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट ओपेन हो चुका है. अब बहुत सी भारतीय चीजें अमेरिका में शून्‍य टैरिफ के साथ बिकेंगी. आइए जानते हैं वे चीजें जो भारत में कम टैरिफ पर आने वाली है...

अब सस्‍ते हो जाएंगी ये चीजें

भारत ने कुछ अमेरिकी चीजों पर टैरिफ या तो कम किया है या फिर शून्‍य कर दिया है. इसका मतलब है कि भारत में आने वाले ये अमेरिकी उत्‍पाद सस्‍ते हो जाएंगे.

फूड प्रोडक्‍ट्स: भारत ने कुछ एग्री और फूड प्रोडक्‍ट्स से टैरिफ हटाने या घटाने का फैसला किया है, जिसमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन (DDGs), लाल-ज्‍वार, ट्री नट्स जैसे अखरोट-पिस्ता, सोयाबीन तेल, फ्रेश और प्रोसेस्ड फल वाइन और स्पिरिट्स आदि शामिल हैं.

नट्स और स्नैक्स: अखरोट, पिस्‍ता जैसे ट्री-नट्स अब कम इम्‍पोर्ट ड्यूटी पर भारत आएंगे, जिससे रिटेल कीमतों में गिरावट आ सकती है.

वाइन और शराब: अमेरिका का वाइन और हाई एंड स्पिरिट्स अब टैरिफ कटौती का लाभ ले सकते हैं, जिससे भारत में प्राइस थोड़ा कम हो सकता है.

पशु-चारे (Animal Feed): ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन और रेड सॉरघम जैसे पशु-चारे वाले प्रोडक्ट्स सस्ते हो सकते हैं, क्‍योंकि इसपर अमेरिका के लिए भारत टैरिफ कम कर रहा है. इससे पशुओं के चारे के दाम में कटौती आ सकती है.

औद्योगिक और तकनीकी सामान: डील के फ्रेमवर्क के हिसाब से भारत अमेरिका से कई टेक्‍नोलॉजी और औद्योगिक का सामान मंगा रहा है, जिसका मतलब यह है कि इनकी कीमतों में भी बदलाव आ सकता है. इसमें एनर्जी, एयरक्रॉफ्ट और पार्टस, टेक्‍नोलॉजी पार्टस, प्रिशियस मेटल्‍स, कोकिंग कोल आदि शामिल हैं.

ट्रेड डील से कुछ चीजें बाहर

अमेरिका और भारत के बीच हुए डील के तहत कुछ चीजों को बाहर रखा गया है. इसमें भारत के मुख्‍य एग्रीकल्‍चर प्रोडक्‍ट्स को डील से बाहर रखा गया है और इनपर टैरिफ में रियायत नहीं दी गई है. साथ ही डेयरी के किसी भी प्रोडक्‍ट्स को इस डील के तहत नहीं रखा गया है यानी इस सेक्‍टर्स को भी पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया गया है.

