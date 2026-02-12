scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

$100 अरब निर्यात, GDP में उछाल, $3 अरब की सेविंग... US डील से होंगे ये बड़े फायदे!

भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापार समझौते को लेकर एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट पेश की है , जिसमें कहा गया है कि भारत के एक्‍सपोर्ट में सालाना आधार पर 100 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है. साथ ही आयात के बाद भी सरप्‍लस 45 अरब डॉलर बढ़ेगा.

Advertisement
X
भारत ओर अमेरिका ट्रेड डील के फायदे. (Photo: ITG)
भारत ओर अमेरिका ट्रेड डील के फायदे. (Photo: ITG)

अमेरिका के साथ भारत की डील पर देश को बड़ा फायदा पहुंचने वाला है. SBI रिसर्च ने कहा कि सालाना आधार पर भारत का निर्यात 100 अरब डॉलर से ज्‍यादा बढ़ जाएगा और आयात में बढ़ोतरी के बाद भी सरप्‍लस में 45 अरब डॉलर का इजाफा हो सकता है. इसके अलावा, कुल सालाना सरप्‍लस 90 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है. 

एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि टैरिफ में कमी और अमेरिकी बाजार में भारी मांग के चलते भारत का अमेरिका को माल निर्यात में सालाना करीब 100 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है. अमेरिका से आयात में अनुमानित 55 अरब डॉलर की बढ़ोतरी को ध्‍यान में रखते हुए भी भारत का नेट गूड्स ट्रेड सरप्‍लस 45 अरब डॉलर तक बढ़ सकता है. 
  
 ट्रेड डील से जीडीपी में इतनी उछाल
अनुमान है कि इसका कुल प्रभाव भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 1.1% की वृद्धि करेगा. साथ ही आयात शुल्क में कमी के कारण सालाना लगभग 3 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा बचत भी होगी. निर्यात में बढ़ोतरी की संभावना अमेरिकी बाजार में मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर से सर्पोटिव है. 

भारत के लिए बड़ा मौका
रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल अमेरिकी आयात 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक है, जबकि भारत वर्तमान में उस मांग का केवल 3% हिस्सा ही पूरा करता है.विद्युत मशीनरी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग सामान, रत्न और आभूषण, वस्त्र, रसायन, वाहन और समुद्री भोजन जैसे क्षेत्रों में अमेरिकी मांग और भारतीय आपूर्ति के बीच विशेष रूप से बड़ा अंतर दिखाता है. ऐसे में भारत के पास अपार संभावनाएं हैं, जो भारत के एक्‍सपोर्ट को बढ़ा सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

India Chile Free Trade Agreements
असली डील तो इस छोटे देश से... फिर बदल जाएगा पूरा खेल, भारत का होगा दबदबा!
rahul gandhi in Lok sabha
'आपने इंडिया बेच दिया, कोई शर्म नहीं...', लोकसभा में राहुल का एंग्री अवतार
He added that India negotiated a much better deal with the US compared to what Bangladesh got. 
'ये तो आत्‍मसमर्पण है...' US-बांग्लादेश ट्रेड डील पर बोले एक्‍सपर्ट, भारत पर कही ये बात
US India Trade Deal
ये अमेरिकी सामान भारत में बैन, लेकिन इन चीजों के लिए खोले दरवाजे... Full List
Sensex and Nifty
India US Trade Deal: Sensex और Nifty में जबरदस्त उछाल
Advertisement

एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि टॉप 15 उत्पाद  कैटेगरी के निर्यात में ही सालाना लगभग 97 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है और अन्य वस्तुओं को शामिल करने पर कुल एक्‍सपोर्ट ग्रोथ आसानी से 100 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर जाएगी. विद्युत मशीनरी, परमाणु रिएक्टर और यांत्रिक उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, वाहन और रत्न व आभूषण निर्यात में वृद्धि के लिए सबसे बड़े योगदानकर्ताओं में से होंगे. 

एग्री सेक्‍टर को बड़ा फायदा  
India-US व्‍यापार समझौते से एग्री को भी काफी लाभ होने वाला है. रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत से अमेरिका को होने वाले कृषि निर्यात के लगभग 75% हिस्से पर अब कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा. इनमें चावल, मसाले, चाय, कॉफी, तिलहन, मेवे और सी फूड जैसे उत्पाद शामिल हैं.

भारत का अमेरिका के साथ पहले से ही कृषि व्यापार सरप्‍लस लगभग 1.3 अरब डॉलर है और शुल्क में कमी से किसानों, मत्स्य पालन और बागानों से जुड़े क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है. भारत अपने चावल आयात का लगभग 25% हिस्सा अमेरिका से लेता है, जबकि सी फूड और मसालों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है.

 भारत के पक्ष में डील
आयात के मोर्चे पर, भारत ने अमेरिका के इंडस्‍ट्री और एग्री उत्पादों की एक बड़े चेन पर शुल्क समाप्त करने या कम करने पर सहमति जताई है और अगले पांच वर्षों में ऊर्जा, विमान, टेक्‍नोलॉजी प्रोडक्‍ट्स और कीमती धातुओं समेत 500 अरब डॉलर प्राइस के अमेरिकी उत्पादों की खरीद का इरादा जताया है. हालांकि अमेरिका से आयात में सालाना लगभग 55 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है. एसबीआई रिसर्च का कहना है कि कुल मिलाकर संतुलन भारत के पक्ष में ही बना हुआ है. 

Advertisement

एसबीआई रिसर्च में कहा गया है कि कुल मिलाकर यह व्‍यापार समझौता भारत को सेकेंड्री मार्केट से मजबूत रणनीतिक और आर्थिक स्थिति में स्‍थापित कर सकता है. संवेदनशील घरेलू क्षेत्रों को छोड़े बिना निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करके, यह समझौता विनिर्माण को गति दे सकता है, निर्यात को बढ़ावा दे सकता है, संतुलन को मजबूत कर सकता है. साथ ही ग्‍लोबल स्‍तर पर भार की स्थिति को मजबूत कर सकता है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement