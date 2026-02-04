scorecardresearch
 
चांदी की कीमत में 12 हजार से ज्यादा का उछाल, सोना भी महंगा... यहां चेक करें लेटेस्ट रेट

बुधवार को सोना-चांदी के कीमतों में उछाल आया है. आज चांदी 12 हजार से ज्यादा महंगी हुई है. वहीं आज 4 फरवरी को 24 कैरेट सोना (प्रति 10 ग्राम) 1 लाख 58 हजार रुपये के पार पहुंच गया है. आइए जानते हैं गोल्ड-सिल्वर का लेटेस्ट रेट.

सोने-चांदी की कीमतों में आज बढ़ोतरी हुई है. (File Photo: PTI)
4 फरवरी 2026 को सोना-चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार  मंगलवार, 3 फरवरी 2026 को 22 कैरेट सोने का भाव ₹138801 प्रति 10 ग्राम था, जो आज बुधवार सुबह ₹144873 प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है. वहीं, आज चांदी (999, प्रति 1 किलो) की कीमत में 12 हजार 500 से ज्यादा का उछाल आया है.

Gold-Silver Price Today: सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट

  शुद्धता मंगलवार शाम का रेट बुधवार
सुबह का रेट		 जानें कितना महंगा?
सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 151529 158158 ₹6,629 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 150922 157525 ₹6,603 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 138801 144873 ₹6,072 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 113647 118619 ₹4,972 महंगा
सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 88645 92522 ₹3,877 महंगा
चांदी (प्रति 1 किलो) 999 263965 276538 ₹12,573 महंगी

मंगलवार को सोने का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹150708 प्रति 10 ग्राम
शाम का रेट: ₹151529प्रति 10 ग्राम

मंगलवार को चांदी का भाव (999 शुद्धता)
सुबह का रेट: ₹255372 प्रति किलो
शाम का रेट: ₹263965 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए दाम पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. IBJA की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते हैं.

