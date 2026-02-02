scorecardresearch
 
Gold-Silver Price Update: अब रुक गई गिरावट? रिकॉर्ड हाई से ₹2 लाख चांदी और ₹56,000 सोना सस्‍ता, फिर आई तेजी

सोमवार को सोने और चांदी के दाम में भारी गिरावट देखी गई, लेकिन उसके बाद निचले स्‍तर से गोल्‍ड-सिल्‍वर में खरीदारी आई. शेयर बाजार निवेशकों ने गोल्‍ड-सिल्‍वर ईटीएफ पर दांव लगाया तो वहीं ट्रेडर्स ने अपना पोजिशन बनाया.

सोना और चांदी का भाव. (Photo: Reuters)
सोना और चांदी के दाम पिछले  4 दिनों में रिकॉर्डतोड़ टूटे हैं. आलम ये है कि चांदी अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से करीब 2 लाख रुपये तक गिर चुकी है, जबकि सोने के दाम में 56 हजार रुपये की गिरावट आई है. यह गिरावट सोने-चांदी के दाम में लगातार शॉर्ट सेलिंग और बिकवाली के कारण आई है. 

29 जनवरी को वायदा बाजार में चांदी ने 4.20 लाख रुपये का रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था, लेकिन 2 फरवरी को चांदी 2.25 लाख रुपये पर आ गई. सिर्फ 4 दिनों के दौरान यह करीब 2 लाख रुपये गिर गई. 2 फरवरी को ही इसने वायदा बाजार में करीब 3 बार लोअर सर्किट लगाया था. वहीं रविवार को भी इसमें 3 बार लोअर सर्किट देखने को मिला था.

इसी तरह, गोल्‍ड ने भी 29 जनवरी को अपना रिकॉर्ड हाई लेवल 1.93 लाख रुपये को पार किया था, जहां से यह करीब 56 हजार रुपये टूटकर 2 फरवरी को 1.37 लाख रुपये पर पहुंच गई.

गिरावट के बाद आई रिकवरी, क्‍या बन गया बॉटम?

MCX पर 2 फरवरी (सोमवार) को चांदी दोपहर 12.30 बजे तक 39 हजार रुपये गिरकर 2.25 लाख पर पहुंच गई, लेकिन शाम 5 बजे तक यह गिरावट कम होकर 6 हजार रुपये रह गई और 2.60 लाख रुपये पर पहुंच गई. इसका मतलब है क निचले स्‍तर से चांदी में खरीदारी बढ़ी. ऐसे में माना जा रहा है कि अब चांदी बॉटम बना चुकी है.

इसी तरह, सोना भी सोमवार दोपहर 12.30 बजे तक करी 10,000 रुपये टूटकर 1.37 लाख रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, लेकिन शाम 5 बजे तक इसमें खरीदारी बढ़ी और यह भी 1.50 लाख रुपये के ऊपर पहुंच गया.

क्‍या कह रहे हैं एक्‍सपर्ट्स?

मार्केट एनालिस्ट्स के मुताबिक यह गिरावट प्रॉफिट बुकिंग की वजह से आई थी, न कि किसी बड़ी स्‍ट्रक्‍चरल वीकनेस से. इसलिए निचले स्तर से कुछ खरीदारी हो रही है. सोने का तकनीकी सपोर्ट करीब ₹1,40,000–₹1,45,000 के आसपास देखा जा रहा है. अगर इस लेवल पर खरीदारी वापस आती है तो रिकवरी मजबूत हो सकती है. वहीं अगर सोना 1.55 के ऊपर बंद होता है तो एक और रैली दोबारा शुरू हो सकती है.

वहीं चांदी का सपोर्ट लगभग ₹2,44,000–₹2,55,500 के बीच माना जा रहा है. इस जोन के आसपास खरीदारी बढ़ सकती है और चांदी एक बार फिर रैली दिखा सकती है. कुछ एक्‍सपर्ट्स ने कहा कि यह गिरावट लॉन्‍गटर्म बुलिश ट्रेंड का हिस्‍सा नहीं है. यह एक छोटा करेक्‍शन है, जो बुलियन मार्केट में खरीदारी का मौका दे रहा है. अगर सपोर्ट स्तर पर मांग बनी रहती है, तो आगे फिर बढ़ोतरी हो सकती है.  

(नोट- यहां सोने और चांदी पर शेयर किया गया विचार एक्‍सपर्ट्स के अपने अनुमान हैं. किसी भी तरह की खरीदारी से पहले योग्‍य सलाहकार की मदद जरूर लें) 

