इधर Gold-Silver क्रैश... उधर शेयर बाजार में भी मचा कोहराम, सेंसेक्स-निफ्टी धड़ाम

सोना-चांदी की कीमतों एक बार फिर क्रैश (Gold-Silver Price Crash) हो गई हैं, तो दूसरी ओर दो दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार भी गुरुवार को धड़ाम (Stock Market Fall) नजर आया. सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स ओपन होने के कुछ ही मिनटों में 500 अंक से ज्यादा फिसल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी खुलते ही 150 अंकों का गोता लगा गया. इस बीच IndiGo, Zomato, BEL समेत कई दिग्गज कंपनियों के स्टॉक बिखर गए.

सेंसेक्स-निफ्टी में आई बड़ी गिरावट

शेयर मार्केट में गुरुवार को कारोबार की शुरुआत तेज गिरावट के साथ हुई. बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 83,817.69 की तुलना में टूटकर 83,757.54 के लेवल पर ओपन हुआ और फिर अचानक इसमें गिरावट की रफ्तार तेज हो गई. महज कुछ ही मिनटों में ये 30 शेयरों वाला इंडेक्स 500 अंक की तगड़ी गिरावट के साथ 83,313 के लेवल पर आ गया.

Sensex की तरह ही एनएसई निफ्टी का हाल बेहाल नजर आया. ये 50 शेयरों वाला इंडेक्स अपने पिछले बंद 25,776 की तुलना में मामूली गिरावट लेकर 25,755.90 के स्तर पर खुला और फिर सेंसेक्स की चाल से चाल मिलाकर चलते हुए झटके में 164 अंक गिरकर 25,612.90 के स्तर पर आ गया.

विदेशों से मिले थे निगेटिव सिग्नल

भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के सिग्नल विदेशों से भी मिल रहे थे. Gift Nifty जहां 100 अंक से ज्यादा फिसलकर कारोबार कर रहा था. तो वहीं जापान के Nikkei में 500 अंक, हांगकांग के Hang Seng में 350 अंक और साउथ कोरिया के KOSPI Index में 180 अंक की गिरावट देखने को मिल रही थी. ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव का असर सेंसेक्स-निफ्टी पर भी पड़ा.

खुलते ही धड़ाम नजर आये ये 10 स्टॉक

शेयर बाजार में अचानक आई इस बड़ी गिरावट के बीच ओपनिंग के साथ ही तमाम बड़ी कंपनियों के शेयर धड़ाम हो गए. BSE की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल IndiGo Share (2.30%), BEL Share (2%) और Eternal Share (2%) की गिरावट के साथ कारोबार करते हुए दिखे. तो वहीं मिडकैप कंपनियों में शामिल TIndia Share (8%), Dixon Share (5%), UPL Share (3%) और Suzlon Share (2.10%) तक फिसलकर ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप में Radington Share (5%), TIMKEN Share (4.50%) और MCX Share (4.40%) तक टूट गए.

इसके अलावा अन्य गिरावट झेलने वाले बड़े शेयरों की बात करें, तो इनमें Reliance Share, Bajaj Finance Share, Adani Ports Share, Tata Steel Share, HDFC Bank Share समेत कई रेड जोन में कारोबार कर रहे थे.

Gold-Silver फिर हुए क्रैश

शेयर बाजार ही नहीं, बल्कि कमोडिटी मार्केट में भी गुरुवार को एक बार फिर से कोहराम मचा हुआ नजर आया है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर गोल्ड-सिल्वर प्राइस खुलने के साथ ही क्रैश (Gold-Silver Price Crash) हो गए. एक ओर जहां 5 मार्च की एक्सपायरी वाली 1 Kg Silver Price पिछले बंद के मुकाबले 24,000 रुपये से ज्यादा कम हो गया, तो वहीं 2 अप्रैल की एक्सपायरी वाला सोना भी 2400 रुपये से ज्यादा सस्ता हो गया.

