'डेड इकोनॉमी नहीं है भारत...' अरविंद पनगढ़िया ने ट्रंप के बयान पर कही बड़ी बात

BT India @ 100: 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को Dead Economy कहने पर हैरानी जताई और कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है.

ट्रंप के भारत को डेड इकोनॉमी कहने पर बोले वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया (Photo:ITG)
आजतक के सहयोगी बिजनेस चैनल बिजनेस टुडे का BTIndia@100 कॉन्क्लेव का आयोजन शुक्रवार को किया गया. इसमें16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़ियाया (Arvind Panagariya) शामिल हुए. उन्होंने भारत के ग्रोथ मॉडल पर बात की और इसमें जरूरी रिफॉर्म्स पर जोर दिया. उन्होंने India's Growth को लेकर कहा कि हमने क्या किया आज सबके सामने हैं. इस बीच उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा कि भारत 2047 से पहले ही विकसित भारत (Viksit Bharat) बन सकता है. इसके साथ ही उन्होंने Donald Trump के भारत को Dead Economy कहने वाले बयान पर भी बड़ी बात कही.

'डेड नहीं... भारत की इकोनॉमी मजबूत है'
अरविंद पनगढ़िया ने भारत के ग्रोथ आउटलुक को लेकर कहा कि Indian Economy मजबूत है और हमारी सप्लाई चेन में बड़ी शिफ्टिंग देखने को मिली है. उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को डेड इकोनॉमी कहने पर मुस्कुराते हुए कहा कि कि भारत एक ओपन इकोनॉमी है और इसकी ग्रोथ 7 फीसदी के आस-पास है, ऐसे में मुझे समझ नहीं आ रहा कि कैसे ट्रंप भारतीय अर्थव्यवस्था को Dead Economy कह रहे हैं. डेड नहीं भारत तो एक आगे बढ़ती ओपन इकोनॉमी है, क्योंकि डेड बॉडीज हिलती-डुलती नहीं हैं.

टैरिफ के असर को लेकर कही बड़ी बात
अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए हाई टैरिफ और भारतीय एक्सपोर्ट पर पड़ने वाले असर को लेकर बात करते हुए कहा कि US ने भारत पर हाई टैरिफ लगाया, जबकि EU, विएतनाम जैसे तमाम देशों पर कम टैरिफ लगाया है. लेकिन हमारी स्थिति मजबूत है. उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि कोरोना महामारी (Corona Pandemic) से पहले हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 19 ट्रिलियन डॉलर का था, जो 25 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है. पनगढ़िया के मुताबिक, अर्थव्यवस्थाओं में उतार-चढ़ाव आते रहते हैं और भारत को लेकर ऐसी उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में घरेलू डिमांड में इजाफा होगा और हमरी ग्रोथ तेज होगी. 

Tariff वॉर के बीच क्या करे भारत?  
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की ओर से किए जा रहे टैरिफ अटैक को लेकर उन्होंने बात की और कहा एक संकट है जो भारी टैरिफ के कारण आया है. अमेरिका ने 25% लगा दिया है और अगला 25% 21 दिनों में लगने वाला है. पनगढ़िया के मुताबिक, यह एक अच्छा समय है मुड़कर पीछे देखने का और स्थिति का जायजा लेने के साथ ही यह सोचने का कि हम क्या कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि इस दिशा में बहुत सी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन बहुत सी चीजें अभी भी की जानी बाकी हैं. उन्होंने कहाकि  मुझे लगता है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बाजार लगभग बंद होता दिख रहा है, तो हमें दूसरे बाजार को और व्यापक रूप से खोलने की आवश्यकता है. 

विकसित भारत में इन राज्यों का बड़ा रोल 
बीटी इंडिया@100 कार्यक्रम में अरविंद पनगढ़िया भारत के विकसित भारत विजन पर भी बात की. वित्त आयोग के चेयरमैन ने कहा कि किसी भी हाई इनकम वाले देश को देख लीजिए कोस्ट एरिया वाले राज्य समृद्धि के केंद्र रहते हैं. उन्होंने भारत के 8 सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय (Per Capita Income) वाले राज्यों की पहचान बताते हुए कहा कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, हरियाणा और तेलंगाना इस मामले में आगे हैं. खास बात ये है कि इनमें से 6 राज्य तटीय क्षेत्र हैं. तेलंगाना विभाजन से पहले भी एक तटीय क्षेत्र ही था और आज IT Sector में इसका बड़ा रोल है.  

पनगढ़िया ने कहा कि गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना भारत के 2047 के विकास मानचित्र में सबसे आगे चल रहे हैं, विश्व बैंक की 14,000 डॉलर प्रति व्यक्ति आय सीमा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, ये राज्य पहले से ही बहुत आगे हैं और ये 2047 से बहुत पहले ही 'विकसित भारत' के स्तर तक पहुंच जाएंगे. उन्होंने इसमें शामिल महाराष्ट्र के बारे में बोलते हुए कहा कि ये भले ही 2047 तक नंबर वन न हो, लेकिन यह पहले से ही भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल है.

