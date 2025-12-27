साल 2025 में सैकड़ों कंपनियों की मार्केट में एंट्री हुई है, लेकिन लिस्ट होने के बाद इसने निवेशकों को तगड़ा नुकसान कराया है. कुछ नए लिस्‍ट शेयरों ने तो पैसे को डबल करने के बजाय आधा कर दिया है और अब निवेशक बुरी तरह से फंस चुके हैं. आइए जानते हैं इन आईपीओ के बारे में पूरी डिटेल...

ग्लोटिस आईपीओ

लिस्टिंग के बाद यह शेयर अपने इश्‍यू प्राइस से 50 फीसदी नीचे कारोबारी कर रहा है. यह शेयर शुक्रवार को 1.35 गिरकर 61.16 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. Glottis Limited एक लॉजिस्टिक्स और फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है. यह समुद्री (ocean), हवाई (air) और सड़क (road) मार्ग के द्वारा माल ढुलाई और सप्लाई सर्विस देती है. इस आईपीओ का इश्‍यू प्राइस ₹129 प्रति शेयर है, जो लिस्‍टिंग पर 35 फीसदी नीचे ₹88 पर हुए थे.

BMW Ventures IPO

लिस्टिंग-डे पर लगभग 29% तक गिरा और बाद में भी कमजोरी जारी रही. BMW Ventures के शेयर शुक्रवार को मामूली तेजी के साथ 58.50 रुपये पर कारोबार कर रहे थे. इसका प्राइस बैंड ₹94–₹99 था और कंपनी ने ₹231.66 करोड़ जुटाया था, लेकिन शेयर लिस्टिंग पर 21% नीचे लिट हुई. यह कंपनी स्टील प्रोडक्ट्स (TMT bars, PVC पाइप्स), ट्रैक्टर इंजन/स्पेयर पार्ट्स ट्रेडिंग और प्री-इंजीनियरड बिल्डिंग का कारोबार करती है

Om Freight Forwarders IPO

यह आईपीओ लिस्टिंग पर 33 फीसदी नीचे गिर गया. इसका आईपीओ प्राइस बैंड ₹128–₹135 प्रति शेयर था, जो 88 रुपये पर लिस्‍ट हुई था. इसका कुल इश्‍यू साइज ₹122.3 करोड़ का था. यह कंपनी समुद्री, हवाई, सड़क और रेल मार्ग से इंटरनेशनल फ्रेड फॉरवर्डिंग, कस्‍टमर्स क्लियरेंस सर्विस देती है. यह शेयर शुक्रवार को 0.41 फीसदी गिरावट के साथ 96.79 रुपये पर बंद हुई.

Arisinfra Solutions IPO

लिस्टिंग-डे पर गिरावट के साथ लगभग 39% नीचे ट्रेड कर रही थी. शुक्रवार को इस शेयर में करीब 4 फीसदी की गिरावट आई और यह 132.70 रुपये पर बंद हुई. इसका इश्‍यू प्राइस ₹210–₹222 प्रति शेयर था. कंपनी ने आईपीओ के जरिए ₹499.60 करोड़ जुटाए थे. यह कंपनी स्टील, सीमेंट जैसे कंस्‍ट्रक्‍शन मैटेरियल आदि का सॉल्‍यूशन प्रोवाइड कराती है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

