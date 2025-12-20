अनिल अंबानी के बेटे से दूसरे दिन भी ED ने की पूछताछ, लोन धोखाधड़ी से जुड़ा मामला

अनिल अंबानी (Anil Ambani) के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप पर बीते कुछ समय में प्रवर्तन निदेशालय ने एक के बाद एक एक्शन लिया है. वहीं बीते दिनों पहली बार उनके बेटे जय अनमोल अंबानी (Jai Anmol Ambani) के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईआर (FIR) फाइल की थी. बता दें कि ये पहली बार था, जब अनिल अंबानी के बेटे पर केस दर्ज किया गया. अब इस जांच में लगातार दूसरे दिन जय अनमोल ईडी के सामने पेश हुए हैं.

और पढ़ें

लगातार दो दिन से हो रही पेशी

रिपोर्ट के मुताबिक, अनिल अंबानी के बेटे 34 साल के जय अनमोल अंबानी लगातार दूसरे दिन रविवार को यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस (Yes Bank Money Laundering Case) में ईडी की जांच में शामिल हुए. अधिकारियों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे से कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़े मामले में लगातार दूसरे दिन पूछताछ की है. ये पूछताछ शनिवार को की गई, इससे पहले शुक्रवार को भी उनकी ईडी का सामने पेशी हुई थी.

Yes Bank से जुड़ा है मामला

इस मामले में हालांकि, अनिल धीरूभाई अंबानी के नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है. यहां बता दें कि ED की ये जांच यस बैंक से जुड़े कथित ऋण धोखाधड़ी के मामले से संबंधित है. रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि 31 मार्च 2017 तक Anil Ambani Reliance Group में करीब 6,000 करोड़ रुपये का निवेश था और ये महज एक साल में ही बढ़कर दोगुना या करीब 13,000 करोड़ रुपये हो गया था. इस मामले में जांच के घेरे में रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) शामिल थीं.

Advertisement

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि इन बड़े निवेशों का एक हिस्सा गैर-निष्पादित निवेश यानी NPA में तब्दील हो गया और बैंक को इन लेन-देन से 3,300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इससे पहले ईडी इस मामले में अनिल अंबानी से भी पूछताछ कर चुकी है.

Anil Ambani पर अब तक ये कार्रवाई

जहां एक ओर बेटे जय अनमोल अंबानी लगातार दूसरी बार ईडी के सामने पेश होकर इस जांच में शामिल हुए हैं, तो वहीं बीते कुछ समय में पिता अनिल अनिल अंबानी ईडी के राडार पर बने रहे हैं. PMLA की धारा 5(1) के तहत उनके नेतृत्व वाले रिलायंस ग्रुप की संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है और इसके तहत नवी मुंबई, चेन्नई, पुणे और भुवनेश्वर समेत अन्य स्थानों पर करीब 9000 करोड़ रुपये के एसेट्स अटैच हो चुके हैं.

US से पढ़ाई, 2014 में बिजनेस एंट्री

गौरतलब है कि जय अनमोल अंबानी की शुरुआती पढ़ाई मुंबई के जॉन कॉनन स्कूल से हुई और इसके बाद बिजनेस की पढ़ाई के लिए वे UK चले गए. यहां के वारविक बिजनेस स्कूल से उन्होंने डिग्री हासिल की और 2014 में रिलायंस म्यूचुअल फंड के साथ अपने कॉर्पोरेट करियर की शुरुआत की. 2016 में जय अनमोल अंबानी को रिलायंस कैपिटल बोर्ड में शामिल किया गया था और उन्हें 2019 में भाई जय अंशुल के साथ रिलायंस इंफ्रा (Reliance Infra) के डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया. हालांकि, एक साल के भीतर ही रिलायंस इंफ्रा के बोर्ड से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था.

---- समाप्त ----