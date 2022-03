लखनऊ में पली-बढ़ी हैं Anand Mahindra की मां, फिल्मों में भी किया काम

महिंद्रा समूह के प्रमुख आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) इंडियन टैलेंट को कितना सराहते हैं, इसका नमूना अक्सर उनके ट्वीट में देखने को मिलता है. लेकिन शुक्रवार को उन्होंने एक ऐसा ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) किया है जो उनकी मां की याद से जुड़ा है.

लखनऊ में पली-बढ़ी इंदिरा महिंद्रा

आनंद महिंद्रा ने एक ट्वीट किया है कि उनकी मां लखनऊ में पली बढ़ी हैं. इसलिए उनकी याद में वो ‘महिंद्रा सनतकड़ा फेस्टिवल’ मनाते हैं.

No, but my mother grew up there and I sponsor the Mahindra Sanatkada Festival in her memory…

‘काली घटा’ फिल्म में इंदिरा महिंद्रा का अभिनय

आनंद महिंद्रा की मां (Anand Mahindra Mother) इंदिरा महिंद्रा (Indira Mahindra) की लिखी 4 किताबों में से ‘द एंड प्ले’ और ‘द क्लब’ किताबें काफी पॉपुलर किताबें हैं. इतना ही नहीं, उनकी मां ने ’काली घटा’ नाम की फिल्म में भी काम किया है. शायद यही वजह है कि एक समय में आनंद महिंद्रा फिल्म स्टडीज कर रहे थे और मशहूर डायरेक्टर मीरा नायर उनकी जूनियर हुआ करती थीं.

इंदिरा महिंद्रा का जन्म इलाहाबाद में हुआ, लेकिन उनका बचपन लखनऊ में बीता. वहां उन्होंने इसाबेला थोबर्न कॉलेज से पढ़ाई की और फिर वहीं फैकल्टी के तौर पर भी काम किया.

आनंद महिंद्रा, 2010 से लखनऊ में अपनी मां की याद में ये फेस्टिवल मना रहे हैं. हर साल इस फेस्टिवल की एक थीम रखी जाती है. इस बार की थीम ‘लखनवी बावर्चीखाने’ है, और इसे लेकर उन्होंने ये वीडियो भी शेयर किया है.

The Mahindra Sanatkada Lucknow Festival, showcasing the heart of #Lucknow, is back this year with a delicious theme. Experience Lucknowi Bawarchikhane at the @mslf2022 from March 4th to 8th at Baradari and Salempur House!