Anand Mahindra की एक पुरानी तस्वीर, अगर बिजनेसमैन नहीं होते तो ये करते!

आनंद महिंद्रा का नाम आज कौन नहीं जानता, महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद आज एक सफल बिजनेसमैन हैं. लेकिन वो हमेशा से ये नहीं बनना चाहते थे. ट्विटर पर जब एक फैन ने उनसे कॉलेज के दिनों के उनके ड्रीम के बारे में पूछा तो उन्होंने इसका जवाब देने के साथ ही अपनी एक पुरानी फोटो भी शेयर की. इसी के साथ ट्विटर पर सवाल जवाब की एक कड़ी बन गई.

बनना चाहते थे फिल्ममेकर

आनंद महिंद्रा से ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर @eswarjpm नाम के यूजर ने सवाल किया था कि स्कूल या कॉलेज के दिनों में वो क्या बनना चाहते थे? इसके जवाब में आनंद महिंद्रा ने अपने कॉलेज के दिनों की एक ब्लैक एंड वाइट फोटो शेयर की है. इस फोटो में उनके हाथ में एक कैमरा है. इसी के साथ उन्होंने लिखा है, ‘इसका जवाब देना आसान है. मैं एक फिल्ममेकर बनना चाहता था और मैंने कॉलेज में पढ़ाई भी इसी की थी. मेरी थीसिस वर्ष 1977 के कुंभ मेला पर बनाई गई एक फिल्म थी. लेकिन ये फोटो इंदौर के पास एक गांव में डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करने के दौरान की है. कोई यहां इतना पुराना है कि बता सके कि मेरे हाथ में 16mm का कौन सा कैमरा है?’

Easy to answer this. I wanted to be a filmmaker & was studied film in college. My thesis was a film I made at the ‘77 Kumbh Mela. But this pic was while shooting a documentary in a remote village near Indore. Anyone old enough to guess which handheld 16mm camera I was using? https://t.co/xmLuuLrv3A pic.twitter.com/oKCddQFyGf

— anand mahindra (@anandmahindra) January 20, 2022

Bolex का है कैमरा

आनंद महिंद्रा ने कैमरा को लेकर जो सवाल किया था, उसका जवाब उन्हें सौरभ भट्टाचार्य (@SaurabhB69) ने दिया. आनंद महिंद्रा के हाथ में Bolex का हैंड वाउंड कैमरा है. सौरभ ने इस कैमरा से अपनी साइलेंट फिल्म का पहला राउंड शूट करने की जानकारी भी दी है.

— anand mahindra (@anandmahindra) January 20, 2022

दही गांव की है तस्वीर

आशुतोष देशमुख नाम के यूजर ने आनंद महिंद्रा की तस्वीर के बारे में कहा कि इसमें भील युवा है. इस पर उन्होंने जवाब दिया कि ये तस्वीर ‘दही’ गांव की है.

Right on all counts!! The name of the village was ‘Dahi.’ https://t.co/9nFJxPg8PS

— anand mahindra (@anandmahindra) January 20, 2022

मीरा नायर के सीनियर थे महिंद्रा

आनंद महिंद्रा की तस्वीर को लेकर @srewats नाम के यूजर ने पूछा कि क्या इसे मीरा नायर ने क्लिक किया है? इस पर महिंद्रा ने जवाब दिया, ‘नहीं, लेकिन वह मेरे ही कॉलेज के फिल्म डिपार्टमेंट में मुझसे एक साल जूनियर थी. और जब मैंने फिल्मों को पीछे छोड़कर बिजनेस स्कूल ज्वॉइन किया तो वह हमेशा चिढ़ाया करती थी कि मैं कंपनी के लिए बिक गया.‘

No, but she was only a year junior to me in college in the same college film department. And she’s always kidded me that I ‘sold out to the establishment’ when I left film behind & went to Business School! 😀 https://t.co/meW7wqwIQ7

— anand mahindra (@anandmahindra) January 20, 2022

ये भी पढ़ें: