लाख शब्द बयां करती ये एक तस्वीर, Anand Mahindra बोले- मिजोरम से सीखो

ट्रैफिक नियमों के बारे में अक्सर ये बात कही जाती है कि ट्रैफिक नियमों के पालन को लेकर किसी जगह के लोगों की संजीदगी उनके सिविक सेंस का सबसे बड़ा उदाहरण होती है. मिजोरम की ऐसी ही एक तस्वीर ने Aanand Mahindra का दिल जीता है और इसे लेकर उन्होंने खूबसूरत बात कही है.

महिंद्रा बोले ‘सीखो मिजोरम से’

आनंद महिंद्रा ने मिजोरम के एक ट्रैफिक जाम की तस्वीर रीट्वीट की है. साथ लिखा है, ‘क्या शानदार तस्वीर है, एक भी गाड़ी सड़क डिवाइडर के उस पार नहीं है. ये प्रेरणादायी है साथ ही एक अच्छा संदेश देती है कि ये हम पर निर्भर करता है कि कैसे हम अपने जीवन का स्तर बेहतर बनाते हैं. नियमों का पालन करें, मिजोरम के लोग तारीफ के काबिल’

What a terrific pic; Not even one vehicle straying over the road marker. Inspirational, with a strong message: it’s up to US to improve the quality of our lives. Play by the rules… A big shoutout to Mizoram. 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/kVu4AbEYq8