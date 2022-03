मेडिकल की पढ़ाई के लिए अब नहीं जाना होगा Ukraine, Anand Mahindra करने वाले हैं ये काम!

आनंद महिंद्रा ट्विटर (Anand Mahindra Twitter) पर पहले भी अपने कई ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को जानकारी देते रहे हैं. साथ ही वो हर मुद्दे पर खुलकर बात भी करते हैं. अब उन्होंने यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों विशेषकर मेडकल स्टूडेंट्स (Indian Medical Student Stranded In Ukraine) की स्थिति जानकर एक बड़ा काम करने का निर्णय लिया है.

महिंद्रा यूनिवर्सिटी में होगी मेडिकल की पढ़ाई

आनंद महिंद्रा ने ट्वीट (Anand Mahindra Tweet) कर कहा कि उन्हें नहीं पता था कि भारत में मेडिकल कॉलेज की इतनी कमी है. उन्होंने अपनी कंपनी टेक महिंद्रा (Tech Mahindra) के एमडी और सीईओ सी.पी. गुरनानी को टैग करते हुए लिखा कि ‘क्या हम महिंद्रा यूनिवर्सिटी में मेडिकल की पढ़ाई करवाने वाले संस्थान की स्थापना करने के बारे में विचार कर सकते हैं?‘

I had no idea that there was such a shortfall of medical colleges in India. @C_P_Gurnani could we explore the idea of establishing a medical studies institution on the campus of @MahindraUni ? https://t.co/kxnZ0LrYXV