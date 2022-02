Russia-Ukraine सीमा पर खून-खराबा, आनंद महिंद्रा को याद आया अपना 'बॉर्डर'

रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई है. रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) ने हमले की पुष्टि कर दी है. पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त रूस और यूक्रेन पर टिकी हैं. हर कोई चाहता है कि युद्ध को रोका जाए और बातचीत के जरिये समस्या का समाधान निकाला जाए.

इस बीच उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की है. जिसमें लद्दाख को दो folk सिंगर मशहूर हिंदी फिल्म 'बॉर्डर' के गाने गा रहे हैं. गाने के बोल है- 'संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं...'

आनंद महिंद्रा ने की गाने की तारीफ

खास बात यह है कि इस गाने को लद्दाखी दो लोकप्रिय लोक गायक पद्मा डोलकर (Padma Dolkar) और स्टैनजिन नोर्गिस (Stanzin Norgais) ने गाया है. इन दोनों की आवाज में सेना दिवस पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस गाने को शूट किया गया था.

Beautiful. But what strikes me— apart from their singing prowess—is the incredible breadth & diversity of our country & how music unites us.. https://t.co/MRaYV1giQe