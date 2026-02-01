scorecardresearch
 
तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, छह की मौत दो गंभीर, पटना में भीषण सड़क हादसा

बिहार की राजधानी पटना के बिहटा में मनेर उर्स मेला से लौट रहे लोगों को लेकर भोजपुर जा रही ऑटो को ट्रक ने टक्कर मार दी. इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई है.

ट्रक सीज कर पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार (Photo: Representational)
बिहार के पटना में भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में टक्कर मार दी. इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है और दो लोग घायल हुए हैं. घायलों को उपचार के लिए पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पटना के बिहटा थाना क्षेत्र के परेव लेखन टोला पुल के पास की है. ट्रक को सीज कर पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है.

जानकारी के मुताबिक भोजपुर जिले से कुछ लोग मनेर में चल रहा उर्स मेला देखने आए थे. मेला देखकर सभी लोग देर रात करीब दो बजे ऑटो से वापस अपने घर लौट रहे थे. ऑटो अभी परेव लेखन टोला पुल के पास ही पहुंचा था कि तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परखच्चे उड़ गए.  मौके पर चीख-पुकार मच गई. राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी.

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ऑटो में फंसे यात्रियों को निकाल कर उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टर्स ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया और गंभीर रूप से घायल तीन यात्रियों को प्राथमिक उपचार के बाद पीएमसीएच के लिए रेफर कर दिया. पीएमसीएच में उपचार के दौरान एक घायल की मौत हो गई. दो घायलों का उपचार पीएमसीएच में चल रहा है.

पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमॉर्टम के लिए दानापुर अस्पताल भिजवा दिए हैं. बिहटा के थाना प्रभारी अमित कुमार ने कहा कि इलाज के दौरान सुबह में एक घायल की मौत हो गई. सभी मृतक भोजपुर जिले के रहने वाले हैं. थाना प्रभारी ने ट्रक सीज कर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिए जाने की जानकारी भी दी.
 

