पप्पू यादव को बड़ी राहत, MP-MLA कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आएंगे जेल से बाहर

पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पटना के एमपी-एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनसे जुड़े सभी मामलों में जमानत दे दी है, जिसके बाद अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. इस फैसले के बाद उनके समर्थक बेहद उत्साहित नजर आए.

जानकारी के अनुसार पप्पू यादव को हाल ही में पटना व्यवहार न्यायालय में पेश किया गया था. उस दिन सिविल कोर्ट में सुनवाई निर्धारित थी, लेकिन हाई कोर्ट की एक महिला अधिवक्ता के असामयिक निधन के कारण कई मामलों की सुनवाई नहीं हो सकी.

इसके अलावा कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई थीं और पूरे परिसर की सघन जांच की गई थी. बाद में अदालत का कामकाज शुरू हुआ और पप्पू यादव को बेउर जेल से पेशी के लिए लाया गया था.

2017 और 2019 के मामलों में हुई थी कार्रवाई

पेशी के दौरान कोर्ट ने कोतवाली थाना के 2017 और 2019 के मामलों और बुद्धा कॉलोनी थाना से जुड़े एक मामले में उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इन मामलों में गिरफ्तारी के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था. हालांकि बाद में उनके अधिवक्ता शिवनंदन झा द्वारा जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी.

अब एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है. अधिवक्ता शिवनंदन झा का कहना है कि उनके मुवक्किल को पुराने मामलों में राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया गया था.

इस फैसले के बाद पप्पू यादव के समर्थकों में खुशी का माहौल है. माना जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव फिर से राजनीति में सक्रिय नजर आएंगे.

