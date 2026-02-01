scorecardresearch
 
बिहार: नवगछिया में बर्ड फ्लू का कहर, 150 से ज्यादा कौओं की मौत से हड़कंप

नवगछिया में बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. 150 से अधिक कौओं की मौत के बाद जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि हुई. प्रभावित क्षेत्र के 10 किलोमीटर दायरे में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जा रहा है और पोल्ट्री फार्म से सैंपल जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. प्रशासन ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है लेकिन निगरानी जारी है.

बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद सैनिटाइजेशन (Photo: Screengrab)
बिहार के नवगछिया में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. अनुमंडल परिसर स्थित मैदान में बड़ी संख्या में मृत मिले कौओं की जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है. रिपोर्ट सामने आने के बाद जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग पूरी तरह एक्शन मोड में आ गए हैं.

जानकारी के अनुसार मृत कौओं के सैंपल जांच के लिए पटना और भोपाल स्थित लैब भेजे गए थे. जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्र के आसपास 10 किलोमीटर के दायरे में अलर्ट जारी कर दिया है. इसके साथ ही प्रभावित इलाकों में सैनिटाइजेशन अभियान शुरू कर दिया गया है.

10 KM दायरे में अलर्ट

बताया जा रहा है कि 11 जनवरी की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने एक ही जगह पेड़ के नीचे 150 से ज्यादा मृत कौए देखे थे. कई कौए तड़पती हालत में भी पाए गए थे. घटना के बाद स्थानीय लोगों में बर्ड फ्लू की आशंका को लेकर डर का माहौल बन गया था. सूचना मिलने पर वन विभाग और पशुपालन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मृत पक्षियों को सुरक्षित तरीके से हटाया गया.

जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉक्टर अंजली कुमारी सिन्हा ने बताया कि शुरुआत में ठंड के कारण मौत की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे. बाद में भारत सरकार से आई रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि कौओं की मौत बर्ड फ्लू संक्रमण से हुई थी.

150 से ज्यादा कौओं की मौत के बाद संक्रमण की पुष्टि

रिपोर्ट मिलने के बाद प्रशासन ने प्रभावित इलाके में सैनिटाइजेशन अभियान तेज कर दिया है. साथ ही आसपास के सभी पोल्ट्री फार्म से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे जा रहे हैं. प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग और पशुपालन विभाग लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है.
 

