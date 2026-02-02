scorecardresearch
 
1200 रुपये और मोबाइल के झगड़े में बड़ा भाई बना हैवान, छोटे की गला दबाकर हत्या

मुजफ्फरपुर में मोबाइल विवाद में बड़े भाई ने अपने ही 13 साल के छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मोबाइल और पैसों को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ था. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

बड़े भाई ने 13 साल के छोटे भाई को मार डाला
बड़े भाई ने 13 साल के छोटे भाई को मार डाला (Photo:Screengrab)

बिहार के मुजफ्फरपुर से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है. यहां मोबाइल विवाद में बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई की गला दबाकर हत्या कर दी. घटना सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर की है. पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान 13 साल के मनीष कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि मनीष बैंक रोड स्थित एक चप्पल की दुकान में काम करता था और हर महीने करीब चार हजार रुपये कमाकर परिवार की मदद करता था. करीब दो साल पहले पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी काफी हद तक उसी पर आ गई थी.

पुलिस और स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी बड़ा भाई शंकर कुमार बेरोजगार था और नशे का आदी बताया जा रहा है. वह अक्सर छोटे भाई से पैसे और मोबाइल मांगता था. घटना वाले दिन भी मोबाइल को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ. देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी.

13 साल के छोटे भाई की गला दबाकर हत्या

घटना की सूचना मिलते ही सिकंदरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. नगर डीएसपी सुरेश कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आरोपी भाई को मौके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के अनुसार मोबाइल छीनने को लेकर विवाद हुआ था और इसी दौरान हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया.

मृतक की मां निर्मला देवी ने बताया कि छोटा बेटा घर चलाने में मदद करता था. उन्होंने आरोप लगाया कि बड़ा बेटा अक्सर पैसे मांगता था और मोबाइल को लेकर विवाद करता था. घटना वाले दिन घर में कोई नहीं था और इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है.
 

