बिहार: बेटी की शादी में मां ने नहीं दिया आशीर्वाद, रोते-रोते कही ये बात

मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना परिसर में प्रेमी जोड़े की शादी चर्चा का विषय बनी. 23 जनवरी को फरार हुई पायल कुमारी ने प्रेमी ब्रजेश कुमार के साथ पुलिस की मौजूदगी में सात फेरे लिए. दोनों के बालिग होने के प्रमाण के बाद परिजनों की सहमति से शिव मंदिर में विवाह किया. लेकिन लड़की की मां ने आशीर्वाद नहीं दिया.

थाने में प्रेमी जोड़े ने की शादी (Photo: Govind Kumar/ITG)
मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर थाना में एक प्रेमी जोड़े की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है. थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में पुलिस की मौजूदगी में यह विवाह संपन्न कराया गया. यह शादी तेघड़ा गांव निवासी अजय साह की 19 वर्षीय बेटी पायल कुमारी और भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के छोटी श्रीरामपुर निवासी ब्रजेश कुमार के बीच हुई.

जानकारी के अनुसार पायल कुमारी और ब्रजेश कुमार के बीच पिछले चार वर्षों से प्रेम संबंध था. दोनों एक ही इलाके में रिश्तेदारी के कारण संपर्क में आए थे और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. दोनों ने साथ जीवन बिताने का फैसला कर लिया था. 23 जनवरी को पायल कुमारी घर से बाजार जाने की बात कहकर निकली और अपने प्रेमी ब्रजेश कुमार के साथ भागलपुर चली गई.

प्रेमी जोड़े ने थाने में की शादी

इस घटना के बाद पायल के पिता अजय साह ने 28 जनवरी को हवेली खड़गपुर थाना में अपनी बेटी के घर से भागने और शादी किए जाने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार प्रेमी युगल की तलाश में दबिश दे रही थी. इसी बीच 2 फरवरी सोमवार को प्रेमी युगल स्वयं हवेली खड़गपुर थाना पहुंचा. दोनों ने पुलिस के समक्ष अपने अपने बालिग होने से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए. दस्तावेजों की जांच के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के परिजनों को थाना बुलाया. थाना में दोनों परिवारों के बीच बातचीत हुई.

काफी देर तक चली चर्चा और आपसी रजामंदी के बाद थाना परिसर स्थित शिव मंदिर में विधि विधान से दोनों की शादी कराई गई. इस विवाह में पुलिसकर्मी, दोनों पक्षों के परिजन और स्थानीय ग्रामीण बाराती बने. शादी के दौरान मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ जुटी रही. हालांकि इस मौके पर लड़की की मां ने विवाह के दौरान आशीर्वाद नहीं दिया. इसके बावजूद अन्य परिजनों की सहमति से विवाह संपन्न कराया गया. पुलिस की मौजूदगी में सभी धार्मिक रस्में पूरी की गईं और दोनों ने सात फेरे लिए.

पिछले चार सालों एक दूसरे से करते हैं प्रेम

नवविवाहित जोड़े ने बताया कि वे पिछले चार वर्षों से एक दूसरे से प्रेम करते थे. गांव में रिश्तेदारी होने के कारण संपर्क बना रहा. जब उन्हें प्राथमिकी दर्ज होने की जानकारी मिली तो वे स्वयं थाना पहुंचे. परिजनों की मौजूदगी और सहमति से विवाह कराया गया. दोनों ने कहा कि वो अब साथ जीवन बिताना चाहते हैं. इस पूरे घटनाक्रम के दौरान थाना परिसर में मौजूद लोग इस अनोखी शादी की चर्चा करते रहे. पुलिसकर्मी भी बाराती की भूमिका में नजर आए. शादी के बाद प्रेमी युगल खुशी खुशी थाना परिसर से रवाना हुआ.

