मोहब्बत का दर्दनाक अंत! इंस्टाग्राम पर प्यार, भागकर शादी और फिर ईंट से कुचलकर ले ली पत्नी की जान

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां इंस्टाग्राम से शुरू हुआ प्यार खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया. सदर कोतवाली क्षेत्र के बयेपुर देवकली गांव में नाबालिग लड़की की उसके ही कथित पति ने बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी वारदात के बाद मौके से फरार हो गया है. इस बात की पुष्टि मृतका रिंता यादव के पिता शेषनाथ यादव ने की है.

मृतका के पिता शेषनाथ यादव ने बताया कि करीब पांच महीने पहले इंस्टाग्राम के जरिए रिंता की पहचान राजू यादव से हुई थी. धीरे-धीरे बातचीत प्यार में बदली और आरोपी राजू यादव नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से भगा ले गया, जहां उसने जबरन शादी कर ली.

मृतका के पिता शेषनाथ यादव ने बताया कि शादी के बाद आरोपी रिंता के साथ लगातार मारपीट करता था, जिससे तंग आकर करीब एक महीने पहले रिंता मायके लौट आई थी. इस मामले में परिजनों ने कोतवाली में तहरीर दी भी थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. कुछ दिन पहले जमानत पर जेल से बाहर आने के बाद आरोपी परसों रिंता से मिलने उसके घर पहुंचा था. परिजनों ने विरोध किया और आरोपी को घर से भगा दिया.

उन्होंने बताया कि रविवार को जब रिंता घर में अकेली सो रही थी और परिवार के सभी लोग बाहर गए हुए थे, तभी आरोपी राजू यादव घर में घुस आया. राजू यादव ने ईंट से सिर कुचलकर रिंता की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को कंबल में लपेट दिया. जब परिजन घर लौटे तो रिंता खून से लथपथ हालत में पड़ी थी. आनन-फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल मामले में एसपी सिटी डॉ राकेश मिश्रा ने बताया कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

