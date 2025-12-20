scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'नीतीश पिता की तरह, बाप-बेटी में ऐसा विवाद नहीं होता...', हिजाब विवाद पर बोले गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान

पटना में महिला आयुष डॉक्टर का हिजाब हटाने से जुड़े विवाद के बीच बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान सामने आया है. उन्होंने इस पूरे प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बाप-बेटी के रिश्ते में किसी तरह के विवाद की बात करना ही दुख की बात है.

Advertisement
X
नीतीश कुमार के महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर चौतरफा बवाल मचा हुआ है. (Photo: PTI)
नीतीश कुमार के महिला डॉक्टर का हिजाब हटाने पर चौतरफा बवाल मचा हुआ है. (Photo: PTI)

हिजाब विवाद को लेकर देशभर में सियासी बयानबाजी तेज है. विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों के विरोध के बीच राज्यपाल का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि बाप और बेटी के बीच किसी तरह के विवाद की बात करना ही दुखद है. राज्यपाल ने कहा कि नुसरत परवीन देश की बेटी है और इस तरह के मामले को विवाद कहना ठीक नहीं है.

गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, बाप-बेटी के बीच ऐसा नहीं होता. इस रिश्ते में विवाद की बात करना ही दुख की बात है. नीतीश कुमार पिता की तरह हैं.

क्या है पूरा मामला

सम्बंधित ख़बरें

नीतीश के बेटे निशांत ने शेयर की भावुक पोस्ट. (Photo: facebook/NitishKeNishant)
सीएम नीतीश कुमार की सास का निधन, लंबे समय से चल रहा था इलाज
नीतीश कुमार के हिजाब विवाद की कश्मीर तक आंच, देखें शंखनाद
Nitish Kumar hijab controversy now reaches Jammu and Kashmir
गरमाया हिजाब विवाद, CM नीतीश के खिलाफ श्रीनगर में प्रदर्शन
Nitish Kumar hijab row
‘हिजाब हमारा आत्मसम्मान’, बिहार में CM नीतीश के खिलाफ फूटा छात्राओं का गुस्सा
Protest against Bihar CM Nitish Kumar in Kolkata.
बिहार CM नीतीश के खिलाफ बंगाल की सड़कों पर क्यों उतरी महिलाएं?

यह विवाद उस समय शुरू हुआ जब पटना में मुख्यमंत्री सचिवालय 'संवाद' भवन में एक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा था. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला चिकित्सक नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते समय उनका हिजाब हटाते नजर आ रहे हैं. आरजेडी ने इस वीडियो को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर साझा करते हुए मुख्यमंत्री के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं का अपमान कर रहे हैं और अब वे बिहार संभालने की स्थिति में नहीं हैं. इस तरह का व्यवहार एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को शोभा नहीं देता.

Advertisement

समर्थन में उतरे गिरिराज सिंह

हालांकि, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इस विवाद में नीतीश कुमार के समर्थन में सामने आए. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कुछ भी गलत नहीं किया है. गिरिराज सिंह का कहना था कि सरकारी प्रक्रियाओं में चेहरा दिखाना जरूरी होता है और सरकारी नौकरी स्वीकार करना या न करना पूरी तरह महिला का व्यक्तिगत फैसला है.

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि राज्य की एनडीए सरकार हमेशा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने अपनी नीतियों और कार्यों के जरिए हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement