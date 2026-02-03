बिहार के बेतिया से एक साथ गायब हो गईं पांच लड़कियां, इलाके में हड़कंप

बेतिया जिले के कुमारबाग थाना क्षेत्र के लखौरा गांव से एक साथ पांच लड़कियों के अचानक लापता हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना के बाद परिजनों में जहां कोहराम मचा हुआ है, वहीं पुलिस महकमे में भी हड़कंप की स्थिति बनी हुई है. परिजनों के बयान के आधार पर कुमारबाग थाना में मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. सभी लड़कियां लखौरा गांव की रहने वाली बताई जा रही हैं, जो एक साथ घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटीं.

पुलिस लापता लड़कियों की तलाश में जुटी

पुलिस लापता लड़कियों की तलाश में गांव से बाहर निकलने वाले सभी रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही आसपास के बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है.

ट्रेन से जाने की आशंका

मामले की गंभीरता को देखते हुए रेल पुलिस से भी सहयोग लिया गया है. आशंका जताई जा रही है कि लड़कियां ट्रेन के माध्यम से कहीं बाहर गई हों, इसी कड़ी में रेलवे स्टेशनों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सभी संभावित बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही लड़कियों के संबंध में ठोस सुराग मिलने की उम्मीद है. वहीं गांव में इस घटना को लेकर दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है.

