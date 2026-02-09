'बलात्कारियों के हौसले बुलंद, CM की चुप्पी खतरनाक...', दरभंगा रेप-मर्डर केस पर तेजस्वी का हमला

बिहार के दरभंगा में 6 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और फिर बेरहमी से हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया. बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव ने इस वारदात को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है.

दरभंगा में मासूम के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर बिहार में आक्रोश गहरा गया है और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं. ऐसे में विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है. इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर सरकार जल्द कार्रवाई नहीं करती है, तो आंदोलन और तेज होगा.

तेजस्वी यादव ने दावा किया कि बिहार में पीड़ितों, गरीबों और महिलाओं की सुनने वाला कोई नहीं बचा है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पुलिस की लगातार नाकामी, बेहद कम दोष-सिद्धि दर और अपराधों पर मुख्यमंत्री की चुप्पी की वजह से जनता अब सड़कों पर उतरने को मजबूर है.

बिहार की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

तेजस्वी यादव ने लिखा, 'राज्य में चारों तरफ अराजकता और अव्यवस्था का आलम है. विधि–व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है. अपराधियों और सत्ता के गठजोड़ में जनता पिस रही है. आरजेडी नेता ने आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म, हत्या और हिंसा की घटनाओं में चिंताजनक बढ़ोतरी हुई है.'

तेजस्वी यादव ने बिहार के अलग-अलग जिलों में हुई हालिया घटनाओं की एक सूची भी साझा की:

पटना: NEET छात्रा की दुष्कर्म उपरांत हत्या

NEET छात्रा की दुष्कर्म उपरांत हत्या मधेपुरा: महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या

महिला की दुष्कर्म के बाद हत्या खगड़िया: 4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या

4 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या मुजफ्फरपुर: महिला का अपहरण और हत्या

महिला का अपहरण और हत्या गोपालगंज: छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या

छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या कैमूर: 14 वर्षीय किशोरी की हत्या

14 वर्षीय किशोरी की हत्या मुंगेर, सुपौल, मोतिहारी, कटिहार, सोनपुर: महिलाओं की हत्या की घटनाएँ

महिलाओं की हत्या की घटनाएँ मुजफ्फरपुर: 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म

5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म गोपालगंज (भोरे): 5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म

5 वर्ष की बच्ची से दुष्कर्म मधेपुरा (सिंहेश्वर): नाबालिग छात्रा से गैंगरेप

नाबालिग छात्रा से गैंगरेप मोतिहारी: युवती पर एसिड अटैक

युवती पर एसिड अटैक छपरा: नाबालिग लड़की से गैंगरेप

नीतीश कुमार की चुप्पी पर तेजस्वी का हमला

तेजस्वी ने आखिर में लिखा, 'सत्ता संरक्षण में बलात्कारियों, हत्यारों और अपराधियों के हौसले बुलंद है. खुद सरकार के मंत्री सत्ता संपोषित अपराध को खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं. प्रदेश में अराजकता और अव्यवस्था की स्थिति काफी चिंताजनक और मुख्यमंत्री की चुप्पी खतरनाक और आपराधिक है.'

