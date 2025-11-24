scorecardresearch
 

बिहार: मंडप में दूल्हे को देखते ही दुल्हन ने शादी से किया इनकार, हैरान कर देगी वजह

बेतिया जिले के बनबैरिया गांव में शादी उस समय रुक गई, जब दुल्हन ने मंडप में दूल्हे को देखकर शादी से मना कर दिया. दुल्हन को पता चला कि दूल्हा एक आंख से दिव्यांग है और यह बात छुपाई गई थी. दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा, पुलिस पहुंची और पंचायत के बाद शादी रद्द कर दी गई.

दुल्हन ने शादी से किया इनकार (Photo: Representational)
बेतिया जिले के सहोदरा थाना क्षेत्र के बनबैरिया गांव में बुधवार को शादी समारोह अचानक विवाद में बदल गया. बैतापुर गांव से बारात धूमधाम से पहुंच चुकी थी. घर में सजावट हो चुकी थी और रिश्तेदार स्वागत में जुटे थे. द्वारपूजा की तैयारी चल ही रही थी कि अचानक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी शादी रोक दी.

दुल्हन को मंडप में पता चला कि दूल्हा एक आंख से दिव्यांग है. दूल्हे पक्ष ने यह बात छुपाई थी और दूल्हा चश्मा पहनकर अपनी समस्या छुपाने की कोशिश कर रहा था. जैसे ही दुल्हन को इस बारे में जानकारी मिली, उसने साफ कहा कि वह धोखे में रखकर शादी नहीं कर सकती.

शादी में हुआ जमकर विवाद 

दुल्हन के इनकार करते ही दोनों पक्षों में बहस शुरू हो गई. माहौल तनावपूर्ण हो गया तो सहोदरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और बातचीत शुरू कराई. करीब दो घंटे चली पंचायत में दुल्हन के भाई ने भी कहा कि जानकारी छुपाकर विवाह नहीं हो सकता और बहन के फैसले का समर्थन किया.

पंचायत के बाद बारात लौटी

पंचायत के निर्णय के बाद शादी को रद्द कर दिया गया. बारात को बिना दुल्हन वापस लौटना पड़ा. गांव में दिनभर इस घटना की चर्चा चलती रही. लोग मान रहे हैं कि शादी जैसे बड़े फैसले में सच और पारदर्शिता सबसे जरूरी है, और किसी भी तरह की जानकारी छुपाने से रिश्ते की नींव कमजोर हो जाती है.
 

