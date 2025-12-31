scorecardresearch
 
बिहार: हिजाब मामले से चर्चा में आई नुसरत परवीन ने अब तक नहीं जॉइन की नौकरी, आज आखिरी तारीख

बिहार में हिजाब विवाद के केंद्र में रहीं डॉक्टर नुसरत परवीन की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है. जॉइनिंग की समय सीमा 31 दिसंबर को खत्म हो रही है, लेकिन उन्होंने अब तक कार्यभार नहीं संभाला है.

सीएम नीतीश कुमार ने खींचा था महिला का हिजाब (File Photo: Screengrab)
पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. यह एक प्रोग्राम का वीडियो था, जिसमें मुख्यमंत्री एक महिला को नौकरी का सर्टिफिकेट दे रहे थे. वायरल वीडियो में देखा गया कि सीएम नीतीश कुमार इस दौरान महिला का हिजाब खींचते नजर आते हैं. वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया. ताजा जानकारी के मुताबिक, महिला ने अभी तक नौकरी नहीं जॉइन की है.

सूबे की चर्चित 'हिजाब गर्ल' डॉक्टर नुसरत परवीन ने अभी तक नौकरी नहीं जॉइन की. हालांकि, जॉइनिंग की तय समय सीमा बिल्कुल नजदीक है. प्रशासन ने उनकी जॉइनिंग के लिए 31 दिसंबर की अंतिम तिथि निर्धारित की है. अगर वे आज कार्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराती हैं, तो उन्हें भविष्य में इस पद पर नियुक्ति का मौका नहीं मिलेगा और उनकी समय सीमा खत्म हो जाएगी. 

फिलहाल नुसरत के नौकरी जॉइन करने को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बताया जा रहा है कि हालिया घटनाक्रम के बाद नुसरत परवीन अपने परिवार के साथ पटना से कोलकाता चली गई हैं. 

जॉइनिंग की अंतिम समय सीमा...

डॉक्टर नुसरत परवीन के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है. सरकारी नियमों के मुताबिक, 31 दिसंबर जॉइनिंग की आखिरी तारीख तय की गई है. सूत्रों का कहना है कि अगर वह आज शाम तक ड्यूटी पर रिपोर्ट नहीं करती हैं, तो उनकी नियुक्ति रद्द मानी जा सकती है. अब तक उनकी ओर से जॉइनिंग को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखाई गई है, जिससे उनकी पेशेवर स्थिति को लेकर सस्पेंस बना हुआ है.

यह भी पढ़ें: पढ़ाई और रहना दोनों मुफ्त... हिजाब विवाद के बीच नीतीश सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों के लिए किया बड़ा ऐलान

पटना छोड़ कोलकाता में शिफ्ट हुआ परिवार

हिजाब विवाद के बाद डॉक्टर नुसरत के निजी जीवन में काफी बदलाव आया है. जानकारी के मुताबिक, वह अब पटना में नहीं रह रही हैं और अपने परिवार के साथ कोलकाता शिफ्ट हो गई हैं. बता दें कि हिजाब विवाद ने सामाजिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी सुर्खियां बटोरी थीं.

