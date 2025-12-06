बुलडोजर एक्शन से नाराज युवक ने कैमरे पर काटी चोटी, कुत्ते को पहनाया पीला गमछा, VIDEO

बेगूसराय में अवैध रूप से बसे ढांचों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन के दौरान एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. लोहिया नगर गुमटी के पास जेसीबी से झोपड़ी और चाय दुकान हटाए जाने के दौरान एक युवक अचानक कैमरे के सामने पहुंच गया और खुद को गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का भक्त बताते हुए अपने सिर की लंबी चोटी काट ली. युवक ने गुस्से में अपना पीला गमछा भी उतारकर एक कुत्ते के गले में डाल दिया. यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, कुंदन महतो नाम के युवक ने बुलडोजर (Bulldozer) कार्रवाई के बीच कैमरे पर कहा कि वह 10 साल से चोटी रखता था और इसे उसने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को देखकर रखा था. लेकिन जब उसका घर और चाय दुकान जेसीबी से तोड़ दी गई, तो उसने कहा, जब घर ही नहीं रहा, तो चोटी रखकर क्या करूंगा? इसी बात से नाराज होकर उसने मौके पर ही अपनी चोटी काट ली और सरकार पर जमकर भड़ास निकाली.

कुंदन महतो.

पीला गमछा कुत्ते को पहनाकर सरकार पर हमला

युवक ने पीला गमछा उतारकर एक कुत्ते के गले में डालते हुए कहा कि हिंदू धर्म में इस गमछे का विशेष महत्व है, लेकिन अब उसे यह गमछा भी पसंद नहीं है. उसने कहा कि वह जातिवाद नहीं करता, लेकिन उसे “चोटी वाली सरकार” से तकलीफ है. युवक ने कहा, मेरे घर ले लिए हैं, इससे बड़ा क्या अपमान होगा? यह गमछा भी ले लीजिए, चोटी भी ले लीजिए.

कुंदन ने कहा कि वह मोदी, नीतीश और गिरिराज सिंह का समर्थक रहा है और खुद को हिंदू हितों का समर्थक बताता है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई ने उसे टूटने पर मजबूर कर दिया है. उसने कहा कि उसका घर और चाय की दुकान हटाने से उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है.

घर तोड़ दिया, पेट पर जेसीबी चला दी

युवक ने कहा कि उसकी दुकान से ही पूरे घर का खर्च चलता था, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई ने सब खत्म कर दिया. उसने आरोप लगाया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उसका घर और दुकान तोड़ दी गई, जिससे परिवार खाने तक के लिए तरस रहा है. कुंदन ने कहा, मेरा घर शान था, चोटी शान थी. जब शान ही टूट गया तो चोटी रखकर क्या करेंगे?

उसने यह भी कहा कि अगर सरकार व्यवस्था करती, तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अचानक कार्रवाई से उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है. कुंदन ने गुस्से में कहा, सरकार जी से कहिए कि चोटी हटाने से सरकार भी हटेगा. घर पर जेसीबी चल रहा है, पेट पर जेसीबी चल रहा है. यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भारी चर्चा में है और युवक के बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं.

