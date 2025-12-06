scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुलडोजर एक्शन से नाराज युवक ने कैमरे पर काटी चोटी, कुत्ते को पहनाया पीला गमछा, VIDEO

बेगूसराय में बुलडोजर कार्रवाई के दौरान एक युवक ने कैमरे के सामने अपनी सिर की टिक्की (चोटी) काटकर विरोध जताया. युवक कुंदन महतो ने खुद को गिरिराज, मोदी और नीतीश का समर्थक बताते हुए पीला गमछा उतारकर कुत्ते को पहनाया और सरकार पर नाराजगी जाहिर की. उसका आरोप है कि चाय दुकान और घर तोड़ने से परिवार सड़क पर आ गया है.

Advertisement
X
सरकार पर नाराजगी जाहिर की.(Photo: Screengrab)
सरकार पर नाराजगी जाहिर की.(Photo: Screengrab)

बेगूसराय में अवैध रूप से बसे ढांचों पर चल रहे बुलडोजर एक्शन के दौरान एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. लोहिया नगर गुमटी के पास जेसीबी से झोपड़ी और चाय दुकान हटाए जाने के दौरान एक युवक अचानक कैमरे के सामने पहुंच गया और खुद को गिरिराज सिंह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का भक्त बताते हुए अपने सिर की लंबी चोटी काट ली. युवक ने गुस्से में अपना पीला गमछा भी उतारकर एक कुत्ते के गले में डाल दिया. यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दरअसल, कुंदन महतो नाम के युवक ने बुलडोजर (Bulldozer) कार्रवाई के बीच कैमरे पर कहा कि वह 10 साल से चोटी रखता था और इसे उसने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को देखकर रखा था. लेकिन जब उसका घर और चाय दुकान जेसीबी से तोड़ दी गई, तो उसने कहा, जब घर ही नहीं रहा, तो चोटी रखकर क्या करूंगा? इसी बात से नाराज होकर उसने मौके पर ही अपनी चोटी काट ली और सरकार पर जमकर भड़ास निकाली.

यह भी पढ़ें: बेगूसराय: पुलिस-STF के साथ मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश घायल, 9 पिस्टल और भारी मात्रा में कैश बरामद

सम्बंधित ख़बरें

Husband killed Wife in Begusarai
दहेज में बाइक नहीं मिलने पर बीवी को जान से मारा, गंगा में बहाया शव, ऐसे हुआ साजिश का पर्दाफाश 
मां से नाराज 13 साल के बच्चे ने दे दी जान 
boy committed suicide
मोबाइल गेम की ऐसी लत! मां ने नहीं दिया फोन रिपेयरिंग का पैसा तो 13 साल के बच्चे ने दे दी जान 
begusarai encounter
बेगूसराय: पुलिस-STF के साथ मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश घायल, 9 पिस्टल और भारी मात्रा में कैश बरामद 
चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मछली पकड़ी. (File Photo: ITG)
राहुल गांधी ने जहां पोखर में कूद पकड़ी थी मछली, उस सीट पर 31 हजार वोट से हारी उम्मीदवार 
बेगूसराय
कुंदन महतो.

पीला गमछा कुत्ते को पहनाकर सरकार पर हमला

युवक ने पीला गमछा उतारकर एक कुत्ते के गले में डालते हुए कहा कि हिंदू धर्म में इस गमछे का विशेष महत्व है, लेकिन अब उसे यह गमछा भी पसंद नहीं है. उसने कहा कि वह जातिवाद नहीं करता, लेकिन उसे “चोटी वाली सरकार” से तकलीफ है. युवक ने कहा, मेरे घर ले लिए हैं, इससे बड़ा क्या अपमान होगा? यह गमछा भी ले लीजिए, चोटी भी ले लीजिए.

Advertisement

कुंदन ने कहा कि वह मोदी, नीतीश और गिरिराज सिंह का समर्थक रहा है और खुद को हिंदू हितों का समर्थक बताता है, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई ने उसे टूटने पर मजबूर कर दिया है. उसने कहा कि उसका घर और चाय की दुकान हटाने से उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है.

देखें वीडियो...

घर तोड़ दिया, पेट पर जेसीबी चला दी

युवक ने कहा कि उसकी दुकान से ही पूरे घर का खर्च चलता था, लेकिन बुलडोजर कार्रवाई ने सब खत्म कर दिया. उसने आरोप लगाया कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उसका घर और दुकान तोड़ दी गई, जिससे परिवार खाने तक के लिए तरस रहा है. कुंदन ने कहा, मेरा घर शान था, चोटी शान थी. जब शान ही टूट गया तो चोटी रखकर क्या करेंगे?

उसने यह भी कहा कि अगर सरकार व्यवस्था करती, तो उसे कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन अचानक कार्रवाई से उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद हो गया है. कुंदन ने गुस्से में कहा, सरकार जी से कहिए कि चोटी हटाने से सरकार भी हटेगा. घर पर जेसीबी चल रहा है, पेट पर जेसीबी चल रहा है. यह पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर भारी चर्चा में है और युवक के बयान तेजी से वायरल हो रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement